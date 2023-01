Trasferta in… apnea e la Rangers Pallanuoto Vicenza affonda a Monza

PALLANUOTO SERIE B – Ancora una sconfitta pesante in trasferta a Monza per la Rangers Pallanuoto Vicenza che perde per 13-2 (di Simioni le due reti beriche).

Nella vasca Pia Grande si è rivisto l’esordio in partita già avuto conto la Locatelli Genova con un eloquente 8-0 al termine dei primi due tempi. A poco serve appellarsi a due assenze o ai pali e traverse colpiti nell’avvio di gara. Tre sberle in tre minuti e la necessità di chiamare un time out a inizio partita descrivono bene l’andamento di un confronto che non ha avuto storia.

A mister Dal Bosco e a tutta la Squadra il compito di dimostrare che esiste un Vicenza bello in trasferta quanto quello di casa e che quei due tempi visti all’esordio con lo Sturla rappresentano il volto di una squadra che sicuramente deve crescere e tornare consapevole dei propri punti di forza.

E su questo bisognerà lavorare già da oggi, sapendo che il campionato sarà duro, che la nostra vittoria sarà la salvezza e che sarà possibile raggiungerla solo uscendo dal guscio del Palazzetto del Nuoto di Vicenza.

La classifica ha visto imporsi tutte le prime quattro e sembra essersi creato un primo strappo.

E’ certamente presto e nulla è definitivo, ma la fotografia attuale mostra uno Sturla, confermato capolista solitario con 5 vittorie e la sola sconfitta di Monza, ed un Busto per ora relegato ad un ultimo posto da cui potrà risalire con un deciso cambio di passo.

Il resto della classifica presenta due gruppi in cui la cerniera, a 9 punti, è rappresentata dal Bergamo

Sabato prossimo alle 19 sarà proprio la Rangers Vicenza a provare a coinvolgere l’ostica squadra orobica nella lotta salvezza.

Sarà dura, ne siamo consapevoli, tuttavia oltre al supporto sempre fantastico del pubblico vicentino allenatore e giocatori dovranno far leva sul grande lavoro compiuto in questi mesi e raccoglierne i frutti.

CLASSIFICA: Sportiva Sturla 15, N.C. Monza 13, Piacenza Pallanuoto 2018 13, Locatelli Genova 12, Pallanuoto Bergamo 9, C.U.S. Geas Milano 7, Sporting Lodi 6, Rangers Pallanuoto Vicenza 6, Aquatica Torino 6, Busto Pallanuoto 1