Il Vicenza calcio femminile cade sul campo del Meran Women

Meran Women – Vicenza Calcio Femminile 2-1 (0-1)

MERAN WOMEN – 12 Valenti, 25 Turrini, 91 Vuerich, 14 Barbacovi (dal 86’ 8 Wolf), 11 Tschoell, 6 Abler, 10 Pfostl, 21 Peer (dal 74’ 22 Pisoni e dal 90+2’ 13 Egger H.), 20 Nischler, 17 Zippele (da int. 2 Margesin), 9 Reiner. A disposizione: 1 Caser, 2 Margesin, 15 Egger E., 13 Egger H., 18 Pircher, 49 Rabannser, 22 Pisoni, 8 Wolf, 74 Sartori. All. Campolattano Andrea

VICENZA CALCIO FEMMINILE – 13 Palmiero Herrera, 3 Fasoli (70’ 14 Bauce), 7 Montemezzo, 69 Gobbato, 4 Missiaggia (c), 6 Battilana, 5 Penzo, 21 Cattuzzo, 19 Schiavo, 20 Plechero (dal 79’ 2 Cabrera Gonzalez), 22 Marchiori (dal 54’ 27 Ponte). A disposizione: 1 Dalla Via, 9 Basso, 2 Cabrera Gonzalez, 27 Ponte, 15 Pegoraro, 99 D’Angelo, 8 Maddalena, 14 Bauce. All. Dalla Pozza Moreno

Marcatrici: 42’ Plechero; 55’ Peer; 80’ Nischler.

Ammonite: 62’ Missiaggia; 70’ Barbacovi

Arbitro: Brozzoni Giorgio di Bergamo (assistenti: Picca G., Minniti M. di Merano)

Recupero: 1’; 3’.

CALCIO FEMMINILE SERIE C – Sconfitta per il Vicenza calcio femminile, che subisce la rimonta del Meran. Sul finire del primo tempo le biancorosse si portano in vantaggio con Plechero che insacca l’ottimo pallone filtrante di Cattuzzo.

Ad inizio ripresa arriva il pareggio delle padrone di casa con Peer e, a dieci dalla fine, Nischler approfitta di una disattenzione difensiva berica per siglare il 2-1, risultato che non cambia più nonostante l’assalto finale delle ospiti.

La fotogallery