Una Civitus Alliaz Vicenza in emergenza sfida il Lumezzane

BASKET SERIE B MASCHILE – La Civitus Allianz Vicenza scenderà in campo domenica alle ore 18 a Lumezzane. I bresciani dopo la sonante vittoria sul campo della Virtus Padova per 62-71 domenica scorsa hanno raggiunto i berici in classifica. All’andata finì 75-69 in favore dei biancorossi, ma ora sul parquet del PalaLumEnergia si presenterà una Civitus in emergenza infortuni per sfidare la Luxarm trascinata dalla coppia di esterni Mastrangelo-Scanzi e allenata dal 38enne coach Saputo.

Cilio dovrà fare a meno, oltre a Cernivani, operato a Reggio Emilia dal prof. Rocchi per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro, intervento ben riuscito, anche di Ambrosetti. Lunedì l’ecografia ha rilevato uno strappo all’addominale obliquo, una lesione molto rara in un cestista (più frequente tra i tennisti ed i pallavolisti-schiacciatori). Il giocatore dell’Allianz ha eseguito in allenamento una torsione fulminea e scoordinata per recuperare un passaggio troppo arretrato rispetto alla sua posizione e ha subito sentito una gran “sciabolata” sotto il costato. Dovrà rimanere inattivo almeno per 3/4 settimane perché la lesione muscolare si riassorba.

Nel finale di partita contro Capo d’Orlando anche Ianuale ha riportato una grave distorsione alla caviglia destra, dopo che, eseguita una bella stoppata, è ricaduto sul piede dell’avversario franato a terra. Gonfiore ed edema molto accentuati, ma è scongiurato ogni rischio di coinvolgimento osseo-cartilagineo. Il giocatore si è sottoposto a sedute a parte di allenamento e con i fisioterapisti, e potrebbe riuscire a scendere in campo qualche minuto per aiutare la squadra.

Al momento non ci sono le condizioni per intervenire sul mercato, dal quale è già arrivato Tomcic per sistemare il pacchetto lunghi. Spazio quindi ai classe 2003 Zocca e Giaquinto, con Brambilla, colpito da un lutto famigliare in settimana, che in ala piccola dovrà fare gli straordinari.

“Ianuale stava giocando bene da inizio dell’anno – spiega Cilio – ma ultimamente ha preso ritmo anche nel far canestro, lui ci dà una grande mano soprattutto nella parte difensiva ma anche in attacco è una sorta di playmaker aggiunto. Dobbiamo essere bravi a non pensare agli infortuni.

Lumezzane – analizza il coach biancorosso – ho sempre detto che è da primi sei posti, è una delle squadre più complete del girone perché ogni ruolo è coperto e alcuni dei migliori giocatori della B, come Scanzi che è l’ala piccola più forte del campionato. A gennaio non sono partiti bene, sono sembrati un po’ sotto ritmo, ma domenica scorsa hanno fatto una gran bella vittoria a Padova.

È una partita veramente molto complicata – conclude – ma dobbiamo essere tranquilli e credere nel nostro lavoro settimanale”.

Arbitri dell’incontro Melai e Mariotti di Pisa.