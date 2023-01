I Diavoli Vicenza sabato a Monleale pensando alle finali di Coppa Italia

HOCKEY IN LINE SERIE A – I Diavoli sabato 28 gennaio, con inizio gara alle ore 18.30, sono impegnati in trasferta a Monleale, su una pista ostica e contro una formazione affamata di punti e di vittorie.

Il pronostico parla biancorosso, ma ogni partita va giocata e non c’è alcun risultato scontato. Anche la scorsa settimana in casa, contro la neopromossa Torre Pellice, il risultato si è sbloccato solo dopo 12 minuti e in vantaggio sono passati per primi gli ospiti. Poi la forza e qualità della formazione biancorossa sono venute fuori e sono arrivati anche i gol, ma non bisogna mai sottovalutare nessun avversario e la concentrazione e la determinazione non devono mai venir meno.

“Ogni prossimo impegno ci servirà per prepararci in vista della Coppa Italia – ha dichiarato la scorsa settimana l’attaccante dei Diavoli, Fabrizio Pace. – Adesso abbiamo Monleale e andremo a Monleale a fare la nostra partita, sempre cercando di migliorare quei piccoli aspetti che ci mancano e di perfezionare il nostro gioco”.

“La partita di sabato la vedo come un buon test per provare le cose che stiamo facendo in allenamento – ha aggiunto in settimana Filippo Olando, portiere dei biancorossi – Stiamo provando nuovi schemi di gioco e nuove situazioni, quindi penso sia una buona partita per affermare il nostro gioco. Sarà sicuramente una

gara ostica su un campo non facile, comunque daremo il meglio di noi e cercheremo di fare il risultato”.

La squadra berica vuole proseguire il cammino positivo con l’obiettivo di arrivare al meglio in vista dell’impegno con la Final Four di Coppa Italia che si svolgerà, nel secondo weekend di febbraio, sulla pista di casa a Vicenza e ogni partita serve sia per la classifica si per crescere e arrivare al top per le sfide decisive.

La partita può essere seguita in diretta streaming sul canale youtube della FISR.