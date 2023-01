Dopo il poker di successi la Migross Asiago torna sul ghiaccio di Villach

HOCKEY SU GHIACCIO – Quarta vittoria consecutiva della Migross Supermercati Asiago Hockey, che all’Odegar si impone 4-0 sulla formazione ungherese dell’Hydro AV19 Fehérvár e continua la sua marcia a ritmi serrati in ICEHL. La prossima tappa sarà Villach dove i giallorossi troveranno una formazione che naviga stabilmente nella Top 4 della classifica e che non nasconde l’ambizione di lottare fino alla fine per la conquista del titolo. L’appuntamento è alle 19.15 di venerdì 27 gennaio. Ci sono due precedenti stagionali fra le due formazioni e, in entrambe le occasioni, gli Austrici hanno avuto la meglio: in settembre all’Odegar si sono imposti per 5-3, in una combattutissima partita decisa negli ultimi due minuti di gioco mentre in ottobre hanno vinto per 6-4 fra le mura amiche.

Da Asiago: gli stellati hanno messo insieme una striscia di quattro vittorie consecutive, i punti guadagnati hanno dato uno scossone alla classifica, facendo risalire il team altopianese dall’11° posizione alla 9°.

Ora l’obiettivo di Magnabosco e compagni è difendere con i denti la posizione che garantisce l’accesso ai pre-playoff, compito non semplice, visto che le inseguitrici, Graz e Brunico, li tallonano. L’Asiago, oltre alla voglia di lottare su ogni disco che l’ha sempre contraddistinto, ha trovato compattezza difensiva e capacità di segnare con regolarità. Nell’ultimo match casalingo, vinto per 4-0 con il Fehérvár, è arrivato il primo shutout per Fazio, grazie ad una prestazione di altissimo livello del portiere italo-canadese, ma anche al supporto di un reparto difensivo che ha sofferto ma non si è mai fatto prendere dal panico. Decisamente positivo anche l’efficacia dello special team difensivo, che ha annullato tutte le situazioni di inferiorità e si piazza al 3° posto nella classifica di rendimento di tutta la Lega. Al momento non ci sono novità sull’eventuale recupero degli infortunati: per Casetti la situazione viene monitorata giorno per giorno mentre sicuramente saranno assenti Porco e Rigoni #19. Saracino si è aggiunto al gruppo degli infortunati, ma si è ancora in attesa di conoscere gli esiti di ulteriori esami che verranno svolti in giornata per avere un quadro maggiormente definitivo sulla sua situazione e dei tempi di recupero.

Da Villach: gli austriaci occupano la quarta posizione in classifica ed arrivano da una sconfitta con il Vienna che ha interrotto una striscia di 5 vittorie consecutive. La formazione allenata dal canadese Rob Daum basa il proprio gioco sulla fase offensiva, ad oggi l’attacco dei Villacher è il 2° più prolifico della Lega, dietro solo a quello dell’Innsbruck. Miglior marcatore della squadra è l’ex-giallorosso Luciani, il cui tabellino parla di 17 reti segnate in 31 match disputati, mentre il leader per punti messi a segno è lo sloveno Robert Sabolic con 41 in 40 partite. Qualche difficoltà in più la sta trovando il reparto difensivo che non in tutte le occasioni si è dimostrato all’altezza delle ambizioni della squadra, con 125 reti subite non ha statistiche equiparabili agli altri Top Team della Lega.

Ancora una volta i Leoni hanno di fronte un ostacolo che sulla carta può sembrare insormontabile, ma gli uomini di Barrasso ci hanno abituato a vederli lottare e cercare di ottenere anche l’impossibile, e questa occasione non farà eccezione.

La fotogallery di Serena Fantini