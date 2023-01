Tornano al PalaDante di Trissino le finali di Coppa Italia di hockey su pista

HOCKEY SU PISTA – Con la delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Sport Rotellistici del 26 Gennaio 2023, l’organizzazione della manifestazione “Finali di Coppa Italia Senior di Hockey su pista” è stata assegnata in via provvisoria al Gruppo Sportivo Hockey Trissino. La delibera ha fatto seguito alla valutazione della proposta pervenuta a FISR entro il termine del 26/01/2023. La proposta presentata del Gruppo Sportivo Hockey Trissino è stata ritenuta idonea secondo i criteri contenuti nell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito federale e in linea con le disposizioni in merito delle norme per l’attività. L’assegnazione definitiva dell’organizzazione della manifestazione avverrà dopo la sottoscrizione dell’apposita convenzione e il versamento del contributo obbligatorio servizi e dell’offerta economica.

Ritorna quindi la rassegna di Coppa Italia dopo il grande successo dell’edizione 2018-2019 dove a vincere fu il Breganze. Il 25 marzo si terranno le semifinali della Coppa Italia A1, Lodi-Grosseto e Trissino-Bassano che saranno precedute dalla finale di Coppa Italia B, Amatori Vercelli contro Pumas Ancora Viareggio. Nella giornata di domenica 26 marzo si giocheranno la Finale di Coppa Italia A2, VenetaLab Breganze contro Rotellistica Camaiore, la Finale di Coppa Italia Femminile, Decom Roller Matera contro Hockey Club Valdagno e la Finale di Coppa Italia A1.

PROGRAMMA FINAL FOUR – PALADANTE DI TRISSINO (VI)

Sabato 25 marzo – Finale Coppa Italia B – Amatori Vercelli – Pumas A.Viareggio

Sabato 25 marzo – Semifinale #2 – Amatori W.Lodi – Edilfox C.P. Grosseto 1951

Sabato 25 marzo – Semifinale #1 – G.S. Hockey Trissino – Ubroker Bassano 1954

Domenica 26 marzo – Finale Coppa Italia A2 – VenetaLab Breganze – Rotellistica Camaiore

Domenica 26 marzo – Finale Coppa Italia Femminile – Decom Roller Matera – H.C. Valdagno

Domenica 26 marzo – Finale Coppa Italia A1