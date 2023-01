Doppietta di Marta Giaretta all’Alpecimbra Children Cup e convocazione azzurra

SCI – La seconda e ultima giornata delle selezioni nazionali dell’ALPECIMBRA Fis Children Cup, andata in scena sulle piste di Fondo Grande a Folgaria, è stata all’insegna delle doppiette.

Una di questa porta la firma dell’allieva del Falconeri Ski Team, la vicentina Marta Giaretta. che ha bissato nel gigante il successo conquistato 24 ore prima nello slalom speciale, dominato con 2”56 di vantaggio sulla seconda classificata.

Oggi Marta ha confermato il suo ottimo stato di forma e ha staccato il miglior tempo (52”86) nell’unica manche di gara, tenendosi alle spalle per 14 centesimi l’altoatesina Alice Spizzica (Ssv Taufers).

Il doppio successo le é valso anche la convocazione per la competizione internazionale che prenderà il via mercoledì 25 gennaio con il team event, la spettacolare prova riservata alle squadre nazionali che verrà disputata nel pomeriggio a Costa di Folgaria. Giovedì, alle 18.30 a Folgaria, è invece in programma la cerimonia d’apertura, a precedere le gare di venerdì e sabato, quando i migliori under 14 e under 16 di 40 Paesi, in rappresentanza di tutti e cinque i continenti, si contenderanno l’importante trofeo.