La Rangers Rugby Vicenza inizia il girone di ritorno domenica a Verona

RUGBY SERIE A – Dopo aver iniziato il 2023 nel migliore dei modi, la Rangers Rugby Vicenza prosegue nel suo “tour de force” di inizio anno con l’insidiosa sfida al Verona Rugby, quarta forza del campionato e sempre molto temibile tra le mura amiche.

I ragazzi di Cavinato e Minto arrivano a questo test forti delle dieci vittorie consecutive su dieci gare, miglior attacco e miglior difesa del Girone 2 della Serie A. Nonostante ciò, i biancorossi non potranno dare nulla per scontato in una gara che sarà tirata e molto sentita da entrambi i XV. Abbiamo ancora negli occhi, e nel cuore, la sfida di andata con il sorpasso definitivo vicentino giunto ben oltre l’ottantesimo in una partita che non sembrava finire mai.

Gli antracite veronesi, dal canto loro, giungono a questa sfida con il morale alto, desiderio di riscossa e grande entusiasmo dopo la rotonda vittoria con bonus nel derby provinciale con Valpolicella di domenica scorsa, ed annessa riconquista del Trofeo “Carli”, che ha rilanciato in classifica la squadra di coach Ansell. I veronesi, infatti, occupano la quarta piazza della graduatoria, con sei vittorie e quattro sconfitte e sono attrezzati per poter vincere contro qualunque squadra del girone.

Vicenza dovrà dimostrare ancora una volta tutta la sua determinazione e concentrazione per fornire una prestazione di alto livello in questo big match di giornata e proseguire nel percorso stagionale.

Dirigerà l’incontro il signor Francesco Meschini di Milano.

La gara Verona Rugby vs Rangers Rugby Vicenza sarà trasmessa in diretta streaming sul Canale YouTube del Verona Rugby

12^ giornata – 29 Gennaio, ore 14-30

Verona Rugby – Rangers Rugby Vicenza

Rugby Casale – Petrarca Padova

Valsugana Rugby Padova – Rugby Paese

Patavium Rugby Union – Ruggers Tarvisium

Rugby Badia – Valpolicella Rugby

Classifica

Rangers Rugby Vicenza 46

Valsugana Rugby 37

Ruggers Tarvisium 37

Verona Rugby 29

Petrarca Padova 28

Patavium Rugby Union 24

Rugby Paese 21

Casale Rugby 18

Valpolicella Rugby 15

Rugby Badia 10

Romagna RFC 10