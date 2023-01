A Padova Ottavia Cestonaro vince ed avvicina il suo record indoor nel triplo

ATLETICA LEGGERA – Al Palaindoor di Padova, nella seconda giornata di gare del weekend, debutta nel triplo Ottavia Cestonaro con la misura di 13.84 che avvicina subito il personale indoor, a pochi centimetri dal 13.90 di due anni fa. La vicentina dei Carabinieri domenica scorsa, sulla stessa pedana, era invece riuscita a incrementare il proprio limite al coperto nel lungo con 6.36. Nella stessa gara di triplo, secondo posto per la padovana Veronica Zanon (Fiamme Oro) con 13.24. Nei 400 metri è l’azzurro Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946) ad imporsi in 47”35. Al femminile, exploit dell’allieva Valentina Vaccari (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) che scende a 55”16 e abbatte il suo primato indoor di quasi un secondo mentre all’aperto ha un record personale di 55”62. La sedicenne lombarda, figlia dell’ex azzurro Marco, diventa la terza under 18 italiana di sempre. Nell’asta 4.30 di Elisa Molinarolo (Fiamme Oro). Assegnati altri sette titoli regionali assoluti: tre maschili (400, marcia e alto) e quattro femminili (400, marcia, alto e asta).

RISULTATI. UOMINI. 400 (campionato regionale assoluto): 1. Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946) 47”35, 2. Giacomo Martellozzo (Cus Padova) 48”10, campione regionale assoluto. 800: 1. Giovanni Crotti (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) 1’53”48; fuori gara: Abedin Mujezinovic (BIH) 1’51”38; Anze Pozgaj Svit (SLO) 1’51”81. Alto (campionato regionale assoluto): 1. Tiziano Feletto (Assindustria Sport) 2.01. Peso: 1. Antonio Maset (Trevisatletica) 13.92. Marcia 5000 m (campionato regionale assoluto): 1. Pietro Marchetti (US Quercia Trentingrana) 22’28”44, 3. Michele Disarò (Assindustria Sport) 24’18”31, campione regionale assoluto. Peso juniores: 1. Gioele Tengattini (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) 16,19, 2. Enrico Busato (Atl. San Biagio) 15.83. Peso allievi: 1. Eduard Ionut Susnia (Atl. Vicentina) 14.21. 60 ostacoli master: 1. Renzo Romano (Toscana Atletica Jolly, SM55) 9”38.

DONNE. 400 (campionato regionale assoluto): 1. Valentina Vaccari (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) 55”16, 2. Anna Cavalieri (As La Fratellanza 1874) 55”76, 9. Matilde Morin (Cus Padova) 57”70, campionessa regionale assoluta. 800: 1. Sofia Giobelli (Atl. BS ’50 Metallurg. S. Marco) 2’08”68, 2. Emma Pollini (Bracco Atletica) 2’13”28. Alto (campionato regionale assoluto): 1. Asia Tavernini (Us Quercia Trentingrana) 1.83, 2. Camilla De Paoli (Ana Atl. Feltre) 1.76, campionessa regionale assoluta. Asta (campionato regionale assoluto): 1. Elisa Molinarolo (Gs Fiamme Oro) 4.30, 2. Nathalie Kofler (S.V. Lana Raika) 4.00. Triplo: 1. Ottavia Cestonaro (Carabinieri) 13.84, 2. Veronica Zanon (Gs Fiamme Oro) 13.24, 3. Baofa M. Veso (Atl. Brugnera PN Friulintagli) 12.71. Marcia 5000 m (campionato regionale assoluto): 1. Sara Buglisi (Athletic Club 96 Alperia) 14’15”66, 2. Martina Nacchi (Gs Fiamme Oro) 14’44”08, campionessa regionale assoluta. 60 ostacoli master: 1. Elena Donatoni (Atl. Insieme Verona, SF50) 10”70.

