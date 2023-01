Insulti razzisti ad una giocatrice del Vicenza: in campo Rucco e Celebron

CALCIO – Ferma condanna da parte dell’amministrazione comunale per l’episodio di razzismo ai danni di una giovane giocatrice avvenuto domenica 15 gennaio durante la partita di serie C tra Vicenza Calcio Femminile e Jesina Femminile, vinta dalle biancorosse per 2 a 1, sul campo di Tavernelle di Altavilla Vicentina.

Il primo cittadino e il vicesindaco hanno espresso la solidarietà dell’amministrazione comunale e della città alla biancorossa e alla società.

“Lo sport è socialità, amicizia, divertimento; è una scuola di vita dove si impara a confrontarsi con l’altro con rispetto – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco – Non possiamo assolutamente tollerare episodi come quello avvenuto ai danni della giovane calciatrice vittima di pesanti insulti dagli spalti. A lei, alla squadra e alla società guidata da Erika Maran va tutta la nostra solidarietà per un gesto che nulla ha in comune non solo con i valori del mondo dello sport, ma anche con quelli alla base della convivenza civile”.

“Quanto accaduto è inaccettabile e trova ferma condanna da parte dell’amministrazione comunale – ha ribadito il vicesindaco e assessore allo sport Matteo Celebron, che questa mattina ha contattato telefonicamente la giovane calciatrice per esprimerle solidarietà e vicinanza – Vanno individuati i responsabili ed educati, prima ancora che perseguiti. Condanno con fermezza un atto razzista che non trova giustificazioni. Mi auguro che vengano individuati quanto prima i responsabili: prima che perseguiti legalmente vanno educati. Esprimo la nostra vicinanza alla giovane: è sicuramente un talento del Vicenza Calcio Femminile ma prima di tutto è una ragazza che con orgoglio e determinazione indossa la maglia della nostra città e noi le siamo vicini”.

Subito dopo la decisione dell’arbitro di elevare il cartellino rosso a carico della giocatrice del Vicenza, dagli spalti sono arrivati insulti e offese indirizzati alla giovane. Nella serata la presidente del Vicenza Calcio Femminile Erika Maran ha denunciato con una video dichiarazione l’accaduto sul suo profilo Facebook e sui social della società sportiva.