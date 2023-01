A Genova contro la Locatelli la Rangers Pallanuoto Vicenza fa… acqua

PALLANUOTO SERIE B MASCHILE – Gran brutta sconfitta quella rimediata a Genova dalla Rangers Pallanuoto Vicenza

4-0, 4-2, 1-1, 2-0 i parziali che non lasciano spazio a commenti

Si sapeva che il campionato sarebbe stato duro e che le prime partite ci avrebbero messo di fronte a quelle che, ancora oggi, appaiono come le maggiori pretendenti al salto di categoria ma, dopo la vittoria col Piacenza e dopo un periodo natalizio impegnato con ben probanti confronti contro formazioni di A2, entrare in acqua ed essere completamente balia di una Locatelli, che per due tempi ci ha impartito un’autentica lezione di pallanuoto, ha fatto male a Mirco Dal Bosco ed ai suoi ragazzi.

Nessuna attenuante: le condizioni di gioco erano ottimali, un bell’impianto, un pubblico corretto e una direzione di gara, affidata al signor Giorgio Ioannou, sempre attenta ed equilibrata ma appena scesi in acqua subito un gol indisturbato dai 4 metri davanti ad una difesa che sembrava rimasta negli spogliatoi e da lì, per i primi due tempi è stata solo Locatelli che, a metà del secondo tempo era sul 7-0.

Attaccarsi alla sfortunata doppia espulsione rimediata in un minuto da Luca Simioni non servirebbe a coprire le incertezze difensive e le difficoltà offensive, anche nelle numerose situazioni di uomo in più, davanti a una difesa di livello superiore a tutte quelle finora incontrate.

Solo la parte centrale della partita ha fatto vedere uno spiraglio di gioco, con la magra consolazione di aver pareggiato il terzo tempo e con la sfortunata conclusione della partita con un netto autogol.

Il campionato inizia ora e, in un girone particolarmente combattuto, sabato 21 gennaio in casa contro il Lodi è necessaria una reazione forte, la ripartenza dopo lo scalo pensando che e in fondo visto, che si torna da Genova, il Maestro avrebbe magari cantato: dai diamanti non nasce niente ma da 4 schiaffi…