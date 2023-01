Si presentano in biancorosso Iacobucci e Ndiaye: “Pronti ad aiutare per l’obiettivo”

CALCIO SERIE C – Si presentano i due nuovi giocatori biancorossi Alessandro Iacobucci e Maissa Ndiaye.

Il portiere non ci ha pensato un attimo a dire di sì al LR Vicenza ed antepone alle sue ambizioni personali l’obiettivo finale della squadra.

“Il Vicenza, per la tifoseria e per la squadra che è, deve assolutamente tornare nel campionato che gli spetta”.

Il giovane difensore arrivato dalla Cremonese racconta che il calcio, fin da quando era bambino in Senegal, rappresenta più di un sogno.

Si é trasformato in un progetto con determinazione, sacrificio e volontà: dalla casa famiglia quando é sbarcato in Italia, all’Afro Napoli che lo ha notato per poi approdare alla Roma.

La velocità é il suo punto di forza, può giocare con la difesa a tre o a quattro e in differenti ruoli.

Avrebbe voluto il n. 17 in omaggio a suo papà, ma essendo già occupato ha scelto il 71.

“Razzismo nel calcio? Mi é capitato qualche volta quando giocavo nelle giovanili. E’ soltanto una questione di educazione e di intelligenza: io non vedo differenze nel colore della pelle”.