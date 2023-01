Con un gol per tempo il Vicenza calcio femminile piega lo Jesina: insulti razzisti a Sule

Vicenza Calcio Femminile – Jesina Femminile 2-1 (2-0)

VICENZA CALCIO FEMMINILE – 1 Dalla Via, 19 Schiavo, 7 Montemezzo, 69 Gobbato, 4 Missiaggia (c), 6 Battilana, 8 Maddalena (dal 85’ 3 Fasoli), 21 Cattuzzo (dal 80’ 27 Ponte), 14 Bauce (dal 52’ 5 Penzo), 16 Sule, 22 Marchiori (dal 65’ 9 Basso)

A disposizione: 13 Palmiero Herrera, 9 Basso, 2 Cabrera Gonzalez, 27 Ponte, 11 Dal Bianco, 99 D’Angelo, 3 Fasoli, 5 Penzo, 15 Pegoraro. All. Dalla Pozza Moreno

JESINA FEMMINILE – 12 Generali C., 6 Modesti, 77 Massa (dal 60’ 17 Oleucci), 2 Picchio (c), 33 Botti, 5 Crocioni, 4 Battistoni (dal 76’ 29 Fontana), 38 Catena, 21 Gallea (dal 60’ 13 Gambini), 3 Vaccari, 22 Generali F. A disposizione: 1 Cantori, 13 Gambini, 29 Fontana, 26 Coacci, 19 Rossetti, 23 Zambonelli, 17 Oleucci, 11 Stimilli, 27 Coscia All. Baldarelli Francesco

Marcatrici: 9’ Marchiori; 56’ Montemezzo; 80’ Oleucci.

NOTE: ammonita: 87’ Generali F.; espulse: 38’ Sule. Recupero: 3’; 5’.

Arbitro: Toselli Gianluca di Gradisca d’Isonzo; assistenti: Fontana M., Rossetto E. di Schio

CALCIO SERIE C FEMMINILE – Dopo la Coppa Italia torna il campionato e il Vicenza calcio femminile supera per 2-1 lo Jesina con un gol per tempo. Ad aprire le marcature é una bellissima rete di Marchiori. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio di Montemezzo con un tap-in sotto porta mentre all’80’ Oleucci accorcia le distanze per le ospiti.

A rovinare la gioia per il successo biancorosso le pesanti offese razziste rivolte alla giocatrice di casa Sule, espulsa al 38′ per un fallo a gioco fermo dopo che la stessa giocatrice ne aveva subito un altro non sanzionato.

A fine gara ferma la protesta della presidente del Vicenza calcio femminile Erika Maran, che in un messaggio pubblicato attraverso i social condanna gravemente gli insulti subiti dalla sua calciatrice, arrivati anche da una donna.