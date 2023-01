Contro Carugate arriva la quattordicesima sconfitta per Velcofin Vicenza

VelcoFin Interlocks Vicenza – Dimensione Bagno Carugate 53-65 (8-27; 20-41; 42-52)

Vicenza: E.Sasso 9 (3/3,1/4), A.Garzotto ne, E.Castello 4 (2/10,0/3), A.Fontana ne, V.Sturma (cap)

9 (4/7 da 2), S.Roma 6 (3/7,0/1), A.Peserico 11 (5/8,0/1), G.Reschiglian ne, V.Antonello ne,

G.Amatori 4 (1/5, 0/1), S.Vujacic 2 (1/6,0/8), V.Giordano 8 (3/8,0/1). Allenatore Marco

Silvestrucci.

Tiri da 2 19/54 – Tiri da 3 1/19 – Tiri Liberi 6/8 – Rimbalzi 36 12+24 (Castello 7) Assist 17

(Peserico 5) Palle Recuperate 17 (Peserico 6) Palle Perse 13 (Giordano 4)

Carugate: C.Morra 17 (5/9,0/1), I.Belosevic 17 (5/9,2/2), S.Usuelli 2 (1/1 da 2), F.Diotti (cap) 2

(1/2,0/1), M.Osmetti ne, F.Cassani 5 (1/2,1/5), F.Andreone ne, I.Nespoli 8 (4/6,0/1), C.Faroni ne,

M. Baiardo 14 (1/3,4/9), E.Marino ne. Allenatore Alberto Colombo

Tiri da 2 18/32 – Tiri da 3 7/19 – Tiri Liberi 8/12 – Rimbalzi 42 4+38 (Belosevic 13) – Assist 17

(Usuelli 5) – Palle Recuperate 7 (Diotti 4) – Palle Perse: 22 (Nespoli 5)

Arbitri: Marco Zuccolo e Marco Schiano Di Zenise.

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Volendo fare un paragone ben noto, potremmo dire che VelcoFin si è scavata la classica profonda fossa con le sue mani e ci si è buttata dentro, salvo poi

cambiare idea e tentare di venirne fuori, a costo di rompersi le unghie, ma invano… Il giorno 14 del

primo mese dell’anno 2023 porta la sconfitta numero 14 di una catena che sembra non volersi

interrompere e per AS Vicenza il baratro da cui uscire è sempre più fondo mentre le concorrenti più

dirette, Ponzano ed Alpo, hanno vinto e la distanza dalla penultima in classifica adesso è di sei punti.

Solo Valbruna Bolzano ha perso in casa con Treviso, ma è difficile pensare che le compagini

attualmente in zona playout non riescano a conquistare le due/tre vittorie probabilmente necessarie per

evitare la retrocessione diretta. Per Vicenza l’obiettivo di centrare i playout non è ancora

compromesso, ma le altre squadre, come ha perfettamente dimostrato Carugate, anche in

trasferta vanno per vincere e nessuno farà sconti a nessuno.

Il coach avversario Alberto Colombo a fine gara riconosce che Vicenza rimane comunque una

squadra non facile da affrontare e che, nel momento in cui si mette a correre, può risultare incontenibile.

Peccato che VelcoFin lo abbia fatto tardi e che poi sia pure fermata, tornando nei minuti finali di gara

al rendimento insufficiente evidenziato per tutto il primo tempo.

Dal momento del time-out obbligatoriamente chiamato da Carugate nell’ultimo quarto sul 48-52, quando mancavano ancora 7’34” alla sirena finale, Vicenza mette dentro solo 5 punti contro 13 delle milanesi, sbagliando ben 12 tiri e vanificando il grande sforzo compiuto per risalire da -21 (parziale di 28-11 in meno di 13 minuti). Break in gran parte merito delle difesa a zona disposta da Marco Silvestrucci (molto attiva,

con Giordano e Peserico bene sulle linee di passaggio avversarie) che Carugate non riesce ad attaccare

in modo efficace e che neutralizza le due lunghe di Dimensione Bagno (Morra e Belosevic),

incontenibili nel pitturato vicentino nei primi due quarti. Con il rientro di una ottima Usuelli (5 assist),

l’inerzia a favore delle padrone di casa si spegne praticamente dopo le triple con cui Cassani e Baiardo

restituiscono a Carugate un margine di 8 punti (50-58 a -5’41”) e rimettono in discesa la gara per la

loro squadra fino all’inevitabile epilogo.

Non vogliamo commentare i dati statistici della gara, di per sé già molto eloquenti, ma chiaramente Vicenza non può sperare di andare da nessuna parte se non difende (come non ha difeso nel primo tempo con Carugate) e se attacca con il rendimento al tiro di sabato o, per dirla più velocemente, non la mette dentro. Che le ragazze di Silvestrucci sappiano difendere ed attaccare lo abbiamo visto in alcuni momenti sia questa sera che in altre partite, tuttavia finora è sempre stato troppo poco, la continuità di rendimento ad alto livello è indispensabile in un girone Nord di A2 veramente di ferro. Se era fondamentale ottenere una vittoria alla prima giornata del girone di ritorno, a maggior ragione lo sarà sempre più nei prossimi turni, finché il numero di gare residue è ancora sufficiente. Non sappiamo cosa succederà in settimana, ma a Trieste sabato prossimo bisogna andare solo per vincere.