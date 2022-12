Rolfini e Ferrari firmano la rimonta del LR Vicenza con il Pordenone

Pordenone – LR Vicenza 2-2

Pordenone – Festa; Bruscagin, Ajeti, Pirrello, Benedetti; Burrai, Deli (dal 65′ Torrasi), Pinato; Zammarini (dal 89′ Palombi); Candellone, Dubickas (dal 78′ Biondi). A disposizione: Martinez, Giust, Maset, La Rosa, Negro, Giorico, Bassoli, Ingrosso, Piscopo, Destito. Allenatore: Domenico Di Carlo

LR Vicenza – Confente; Ierardi, Pasini, Sandon (dal 88′ Bellich); Dalmonte, Zonta, Scarsella, Greco (dal 82′ Begic); Giacomelli (dal 63′ Stoppa); Rolfini (dal 88′ Alessio), Ferrari. A disposizione: Brzan, Desplanches, Corradi, Parlato, Padella, Cappelletti, Lattanzio, Pellizzari, Mion. Allenatore: Attila Malfatti

Arbitro: Gabriele Scatena della sezione di Avezzano, assistenti Marco Belsanti di Bari e Ivan Catallo di Frosinone. Quarto uomo Aleksandar Djurdjevic di Trieste

Marcatori: 31′ Candellone (P), 45′ Rolfini (LRV), 49′ Pirrello (P), 74′ Ferrari (LRV)

Ammoniti: Greco (LRV), Pinato (P), Zonta (LRV), Benedetti (P)

Espulso: Pinato (P) al 64′ per doppia ammonizione

Note: giornata fredda e piovosa, terreno pesante

CALCIO SERIE C – Si chiude in parità Si chiude il big-match tra Pordenone Calcio e L.R. Vicenza.

Partono bene i biancorossi, che schierano dal primo minuto capitan Stefano Giacomelli, nuovo recordman di presenze superando Giulio Savoini.

A passare in vantaggio, però, é la squadra del grande ex, Mimmo Di Carlo, con una deviazione sotto porta di Candellone. Accusano il colpo gli ospiti, che però trovano il pareggio allo scadere: rimessa di Ierardi, Ferrari difende palla in area, arriva Rolfini che non sbaglia andando ad esultare sotto i tifosi arrivati numerosi a Lignano nonostante pioggia e freddo.

Arriva in avvio di ripresa il raddoppio del Pordenone: punizione dalla distanza di Burrai che colpisce la traversa, tap-in vincente di

Si chiude sul risultato di 1-1 il primo tempo del big-match tra Pordenone Calcio e L.R. Vicenza.

Partono bene i biancorossi, che schierano dal primo minuto capitan Stefano Giacomelli, nuovo recordman di presenze superando Giulio Savoini.

A passare in vantaggio, però, é la squadra del grande ex Domenico ‘Mimmo’ Di Carlo con una deviazione sotto porta di Candellone. Accusano il colpo gli ospiti, che però trovano il pareggio allo scadere: rimessa di Ierardi, Ferrari difende palla in area, arriva Rolfini che non sbaglia andando ad esultare sotto i tifosi arrivati numerosi a Lignano nonostante pioggia e freddo.

Arriva in avvio di ripresa il raddoppio del Pordenone: punizione dalla distanza di Burrai che colpisce la traversa, tap-in vincente di Pirrello che é il più rapido di tutti sulla respinta. 2-1.

Dal 63’ locali in 10 per l’espulsione di Pinato.

Al 73’ il 2-2 firmato da Ferrari che sotto porta devia in rete il bel pallone messogli al centro da Stoppa, entrato al posto di Giacomelli.

Dopo 5’ di recupero finisce 2-2, risultato sostanzialmente giusto per quanto si é visto in campo. in testa al girone c’è ora la Feralpisalò che precede di un punto il Vicenza atteso dalla sfida casalinga di sabato con il Piacenza.