Velcofin Vicenza in trasferta contro il Costa Masnaga delle ex Tibè, Villaruel e Fietta

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – VelcoFin Vicenza di nuovo in viaggio per affrontare una delle squadre più forti del campionato: una trasferta impegnativa dal punto di vista del chilometraggio (Costa Masnaga è in provincia di Lecco) e quasi proibitiva dal punto di vista dei risultati e della classifica.

In settimana, nel recupero della ottava giornata, Costa Masnaga ha superato con facilità la Pallacanestro Bolzano di coach Pezzi battuta 78-57 con 20 punti di Eleonora Villa (guardia, classe 2004), salita al quarto posto della classifica marcatori del girone e una buona prestazione delle ex-vicentine Angelica Tibè, Gisel Villarruel ed Elena Fietta. Per la squadra di coach Paolo Seletti si è trattato del secondo turno infrasettimanale dopo quello perso di misura 61-68 contro Autosped BCC il 27 novembre. Il modo con cui le lombarde, saldamente al quarto posto del girone, si sono imposte sulle Sisters bolzanine non lascia molte speranze per una Velcofin Interlocks solitario fanalino di coda, che intanto ha avuto modo di lavorare sugli errori rilevati dallo staff tecnico nella gara interna persa con Alpo Basket. Come pure non si può affatto sperare in un calo prestazionale di Tibè & C. a causa del poco tempo trascorso dall’ultimo impegno.

Costa Masnaga dispone di un roster completo e fisicamente potente con un mix adeguato di esperienza e giovinezza. Nella gara contro Acciaierie Valbruna, ad esempio, è partita in quintetto base Cristina Osazuwa, centro del 2005 alta 193 cm (già reduce da due stagioni in A1) a fianco di Patricia Brossmann, solida ala nata a Berlino nel 1997, delle già citate e ben note Fietta e Villarruel e di Vittoria Allievi, guardia del 2003 di 183 cm. In panchina, oltre a Villa e alla capitana Tibè, a disposizione di coach Seletti le giovani Giorgia Gorini (2007), Federica Razzoli, Ilaria Bernardi (2005) e Beatrice Caloro (2004).

Per Vicenza, al di là del risultato finale, sarà comunque un’ottima occasione per valutare i progressi nel gioco di squadra e nella tenuta mentale e fisica delle giocatrici a disposizione di coach Marco Silvestrucci. Il quale, con la squadra al completo dopo il rientro di Gaia Reschiglian, in settimana ha potuto aumentare i ritmi di allenamento alla ricerca di una maggiore alchimia di squadra nell’esecuzione degli schemi difensivi

ed offensivi. Ricordiamo che dopo la trasferta di Costa per Vicenza ci saranno due gare interne al Palasport

di via Goldoni (con Udine il 17/12 e Treviso il 21/12) prima della trasferta a Broni (8 gennaio 2023) che

chiuderà il girone di andata.

La partita Basket Costa – AS Vicenza si gioca domenica 11 dicembre alle ore 18 nella palestra

comunale di Costa Masnaga (LC). Gli arbitri designati sono Davide Galluzzo e Angelo Iaia di

Brindisi, con diretta streaming sul canale Youtube di Basket Costa.