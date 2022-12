Partita la prevendita dei biglietti per il big-match tra Pordenone e LR Vicenza

CALCIO SERIE C – Si accendono già i riflettori sul big-match che domenica prossima, 11 dicembre, allo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro metterà di fronte Pordenone e LR Vicenza, attualmente separate da due punti. Il calcio d’inizio é previsto per le ore 14.30.

PREVENDITA

I biglietti sono in vendita dalle ore 16 del 2 dicembre online su sport.ticketone.it, nelle rivendite Bar Libertà e Musicatelli di Pordenone, Sostero Blue Office di Lignano Sabbiadoro, Angolo della Musica di Udine e in tutte quelle Ticketone.

PREZZI

TRIBUNA VIP: intero 50 euro, ridotto Under 16 anni 30 euro.

TRIBUNA CENTRALE: intero 22 euro, ridotto over 65 anni 18 euro, ridotto Under 16 anni 8 euro. Attenzione: divieto di acquisto per i residenti in provincia di Vicenza.

TRIBUNA LATERALE: intero 14 euro, ridotto over 65 anni 12 euro, ridotto Under 16 anni 5 euro. Attenzione: divieto di acquisto per i residenti in provincia di Vicenza.

TIFOSERIA OSPITE: alla tifoseria ospite sono riservati il Settore ospiti (770 posti) e i Distinti coperti (380 posti). I biglietti di entrambi i settori saranno acquistabili nelle rivendite del circuito TicketOne e su sport.ticketone.it entro le ore 19 di sabato 10 dicembre. Prezzo Settore ospiti: intero 14 euro, ridotto Under 16 10 euro (no online). Prezzo Distinti coperti: intero 20 euro, ridotto Under 16 10 euro (no online).

Si comunica ai tifosi del LR Vicenza che l’accesso a loro riservato (parcheggio e settore) si trova in via della Vigna. Le richieste di introduzione striscioni dovranno pervenire tramite lo Slo del LR Vicenza oppure all’indirizzo slo@pordenonecalcio.com entro mercoledì 7 dicembre.

DISABILI

Per i biglietti riservati ai tifosi diversamente abili (100%) scrivere a biglietteria@pordenonecalcio.com.

Nota bene: a tutti i prezzi indicati vanno aggiunti i costi del servizio prevendita.

INFORMAZIONI

Per ogni tipo di richiesta di informazione è possibile scrivere a biglietteria@pordenonecalcio.com.