Mc Control Diavoli Vicenza in pista al pattinodromo contro Monleale

HOCKEY IN LINE – Mc Control Diavoli Vicenza torna sulla pista di casa sabato 19 novembre, inizio gara ore 18, per affrontare Monleale Sportleale. I biancorossi la scorsa settimana, alla ripresa del campionato, hanno ottenuto una netta vittoria a Torre Pellice con il risultato di 6-0, al termine di una buona gara in cui hanno avuto tantissime occasioni e gestito il gioco, pur non riuscendo ad essere sempre concreti.

Monleale, invece, é reduce dalla sconfitta sul campo del Cittadella e vorrà cercare di riscattarsi anche se i padroni di casa vorranno proseguire il cammino di successi.

In settimana i ragazzi si sono ritrovati di nuovo al completo per gli allenamenti e per preparare la partita, dopo le numerose defezioni della scorsa settimana, ma ancora non è sicuro se saranno tutti disponibili per la gara di sabato.

Al termine della gara con gli Old Style capitan Andrea Delfino aveva sottolineato la necessità di riprendere a lavorare tutti insieme con impegno per ritrovare la naturalezza e semplicità di gioco, oltre alla chimica e amalgama del gruppo. E l’unica strada è giocare insieme, lavorare, essere determinati e dare sempre il massimo in ogni gara senza mai sottovalutare l’avversario.

“La gara di sabato sarà una partita difficile – ha dichiarato il bomber biancorosso – Monleale è sempre stata una squadra ostica, che lotta su tutti i dischi. Sarà bello rientrare a giocare nel nostro campo, avere i nostri tifosi, spero numerosi, vicini e che ci sostengono. Noi daremo il massimo e speriamo di fare un bel risultato”.

L’appuntamento è quindi per sabato al pattinodromo comunale di viale Ferrarin per sostenere i colori biancorossi.