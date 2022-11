La Migross Asiago in Slovacchia nelle semifinali di Continental Cup

HOCKEY GHIACCIO – L’Asiago sarà impegnato nel weekend in Slovacchia dove giocherà la semifinale di Continental Cup. L’obiettivo è guadagnare la qualificazione alla finale, prevista dal 13 al 15 gennaio 2023, la sede sarà definita a seconda delle partecipanti.

La formula prevede un girone a 4 squadre, le prime 2 potranno accedere alla fase successiva, insieme alle 2 qualificate dal raggruppamento che andrà in scena a Cardiff. L’esordio dei giallorossi è in programma alle ore 18 di venerdì 18 novembre contro i padroni di casa del Nitra. Seguiranno due partite, entrambe alle ore 14.30, la prima sabato 19 contro i Polacchi del Unia Oswiecim mentre nella seconda, domenica 20, gli stellati se la vedranno con gli Ucraini del HK Kremenchuk.

La Migross arriva a questo appuntamento, topico per la stagione, in buone condizioni di salute sia fisiche che morali. In ICEHL gli uomini di Barrasso hanno vinto 4 delle ultime 5 partite disputate, perdendo solo il derby italiano giocato a Bolzano. L’Asiago sembra aver trovato quell’equilibrio che ad inizio stagione mancava, riuscendo a difendere con ritrovata efficacia la propria gabbia, mantenendo però una buona capacità nel concretizzare quanto costruito in fase offensiva. Il coach potrà contare su tutto il roster, a parte il lungo degente Porco e l’ultimo arrivato Simpson, notizia fondamentale visto il tour de force di 3 partite in 3 giorni a cui saranno chiamati Magnabosco e compagni.

Il primo ostacolo è rappresentato dai padroni di casa del Nitra. Gli Slovacchi presentano un roster con 10 giocatori stranieri: 5 canadesi, 1 statunitense, 3 cechi ed un lettone. L’età media è di poco sotto i 25 anni, ma sono presenti giocatori di grande esperienza, come il difensore e capitano Mezei che, dall’alto dei suoi 42 anni e delle 82 presenze in NHL e le oltre 200 in KHL, guida i compagni più giovani. Il top corer è l’attaccante slovacco Holesinsky che, dopo un’esperienza negli USA a livello universitario, è rientrato a Nitra ed ha messo a segno 11 punti in 13 match disputati. È notizia di questi giorni che la società ha esonerato l’allenatore Normunds Sejejs ed è in cerca di un sostituto.

Nella seconda giornata l’Asiago se la vedrà con i Polacchi del Unia Oswiecim. In questo momento la squadra della città di Oswiecim guida la classifica del campionato e sta mettendo in mostra un attacco veramente temibile, capace di mettere a segno 78 reti in 19 partite. La difesa non sembra essere allo stesso livello: mediamente subisce poco più di 2 gol a partita. Il top scorer è Dziubinski, giocatore che ha sempre militato nel campionato polacco e che fino ad ora ha messo a segno 19 punti in 19 partite. L’organico, con età media sopra i 28 anni, è formato da 14 giocatori locali e ben 14 stranieri.

L’ultimo appuntamento della semifinale è con gli ucraini del HK Kremenchuk. La formazione non ha in roster giocatori stranieri ed in questo momento è leader del proprio campionato, con 8 vittorie su 10 incontri. Vanta miglior difesa e miglior attacco della Lega. L’età media è piuttosto bassa, appena sopra i 23 anni, anche se però sono presenti giocatori di grande esperienza. Il top scorer è il ventiseienne Vitali Lyalka: nel suo tabellino troviamo 9 gol e 11 assist in 10 partite. I biancoarancio hanno già partecipato alla Continental nel 2015/16, senza però raccogliere grandi soddisfazioni.

La caccia alla semifinale è aperta, sarà determinante la capacità di distribuire le forze nei 3 giorni della competizione. I Leoni hanno le carte in regola per provarci, ma troveranno tre avversarie altrettanto convinte dei propri mezzi.