Ronaldo e Ierardi “corsari”: il LR Vicenza di Modesto supera la Virtus Verona

Virtus Verona (3-4-1-2): Siaulys; Faedo, Cella, Ruggero (dal 66′ Sinani); Daffara, Tronchin (dal 66′ Halfredsson), Lonardi, Talarico (dal 78′ Casarotto), Amadio (dal 78′ Gomez); Fabbro (dal 84′ Mazzolo), Danti. A disposizione: Giacomel, Sheikh, Santi, Cellai, Turra, Priore, Munaretti. Allenatore: Luigi Fresco

L.R Vicenza: (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Pasini, Sandon; Dalmonte (dal 86′ Begic), Ronaldo (dal 86′ Cataldi), Cavion, Greco; Jimenez (dal 86′ Rolfini), Giacomelli (dal 60′ Valietti); Ferrari. A disposizione: Brzan, Desplanches, Corradi, Bellich, Scarsella, Alessio, Oviszach, Busatto. Allenatore: Francesco Modesto.

Marcatori: 8′ Ronaldo (LRV), 12′ Danti (VV), 55′ Ierardi (LRV)

Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno, assistenti Veronica Vettorello di Latina, Andrea Bianchini di Perugia, quarto uomo Gianluca Renzi di Pesaro

Ammoniti: Ierardi (LRV), Danti (VV), Greco (LRV), Sandon (LRV), Giacomelli (LRV), Cavion (LRV), Sinani (VV)

CALCIO SERIE C – Buona la prima per il LR Vicenza di Francesco Modesto, che si aggiudica la sfida con la Virtus Verona con un gol per tempo.

Apre le marcature Ronaldo direttamente su punizione che s’insacca senza che nessuno trovi la deviazione, ma pareggiano quasi immediatamente i padroni di casa con Danti, complice la deviazione di un difensore biancorosso e un’incertezza complessiva.

Ad inizio ripresa c’è ancora lo “zampino” di Ronaldo che da calcio d’angolo mette la palla per la testa di Ierardi: 1-2 e ritorno al successo in campionato per i biancorossi attesi mercoledì dalla sfida di Coppa Italia a Rimini (ore 18).