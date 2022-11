Per la Civitus Allianz Vicenza è il sabato del derby con il Petrarca Padova

Tre delle prossime quattro partite saranno in casa per la Civitus Allianz Vicenza, con l’unica proibitiva trasferta sul campo della capolista Orzinuovi. Si parte sabato 12 novembre, alle ore 18.30, quando al palaGoldoni arriverà il Guerriero Petrarca Padova degli ex in casa biancorossa Campiello e Zocca.

L’unico successo finora del Petrarca è arrivato per 62-68 sul campo della Viola Reggio Calabria, fanalino di coda ancora a secco di vittorie: la squadra di coach Volpato arriva dalla terza sconfitta consecutiva, subita sul parquet della sua nuova “casa”, il PalaBerta di Montegrotto Terme, dove a battere i bianconeri (85-92) è stata la Virtus Lumezzane superata dalla Civitus nella prima gara casalinga.

È un momento delicato per la società padovana, tornata in serie B quest’anno con la storica denominazione Petrarca e con ambizioni diverse rispetto a due stagioni fa, grazie ad una campagna acquisti che ha portato giocatori di livello come Morgillo, Turel e Basile che affiancati a Maran, Coppo e Bianconi formano una squadra esperta e di talento. Nell’amichevole pre-stagionale giocata proprio al palasport di Vicenza era arrivata una convincente vittoria per la squadra di Cilio (89-79), grazie ad un ottimo secondo tempo, con migliori marcatori Cernivani a quota 19 ed Ambrosetti 17.

Vicenza arriva dall’occasione sprecata contro Bergamo, con la vittoria più volte a portata di mano nel finale, e dovrà fermare soprattutto Turel, che sta segnando quasi 22 punti di media in questo campionato. L’Allianz in classifica rimane dietro al terzetto di testa a punteggio pieno formato da Mestre, Orzinuovi e San Vendemiano, ed un successo contro il Guerriero sarebbe vitale per riprendere la corsa. Arbitri dell’incontro saranno Lenoci di Torino e Mamone di Novara.

“Al di là della classifica attuale si tratta di uno scontro diretto – dichiara alla vigilia l’allenatore biancorosso Manuel Cilio – con in più l’importanza di un derby e della partita in casa. Vogliamo dimenticare subito quanto successo sabato scorso a Bergamo. Le due gare casalinghe finora sono state bellissime anche per il tanto pubblico ed essendo un derby ci farebbe piacere che il palazzetto ci possa dare ancora una volta una mano”.