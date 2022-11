Gli azzurrini dell’hockey stanotte contro il Portogallo nella semifinale mondiale

MONDIALE HOCKEY PISTA – L’Italia Under 19 certifica il passaggio alla semifinale vincendo per 8-3 contro il Cile, match decisivo per il passaggio del turno e la lotta per le medaglie. Una gara sempre condotta dagli azzurrini con almeno due reti di vantaggio e grazie alle doppiette di Piccoli, Cardella e Volpe e le reti di Gioele Piccoli e Diquigiovanni. Tra poche ore, alle ore 19.30 locali, alle 23.30 italiane, la semifinale contro il Portogallo, Campione d’Europa mentre dall’altra parte del tabellone, Argentina contro Spagna, la finale Mondiale 2019, che richamerà il tutto esaurito all’Aldo Cantoni, un aperitivo di quello avverrà lunedì con l’inizio dei Mondiali Senior.

Partenza fulminea per i ragazzi di Alessandro Bertolucci che in poco meno di 5 minuti firmano subito due gol. Due scambi veloci in due veloci ripartenze timbrano le prime due marcature, con la premiata coppia di Trissino, Giulio Piccoli e Leonardo Diquigiovanni. Prima Diquigiovanni realizza sul passaggio di Piccoli poi ricambia il favore al 4’58”. Il Cile chiama subito un timeout e rimette apposto la difesa e per gli azzurrini è più difficile perforare l’area avversaria. Su Bozzetto e Cardella ci pensa anche il portiere col casco a deviare la sfera, ma è soprattutto il Cile ad affacciarsi più spesso in attacco, dove però trova le deviazioni dei guantoni del lodigiano Jacopo Raveggi. Gli avversari salgono facilmente anche nei falli di squadra, bloccando fisicamente le percussioni degli italiani. Incursione di Gioele Piccoli in attacco ed il fallo del difensore permette a Cardella di realizzare la terza rete su tiro diretto. Pochi secondi più tardi decimo fallo dei sudamericani ma questa volta il portiere Varas devia la pallina sul secondo tiro diretto del viareggino, questa volta tirato di prima intenzione. Lo stesso Cardella ruba la pallina nel possesso successivo e lancia Piccoli che poi gli serve il passaggio di ritorno, firmando il 4-0. All’ultimo minuto riduce il gap la squadra del tecnico Quintanilla realizzando un tiro diretto con Chavarria, aiutandosi con il palo, e successivamente sfruttando una disattenzione difensiva ed una palla vagante in area, smashata in porta da Mora per il 4-2 prima dell’intervallo. Al seconto tempo inizia l’arrembaggio dei sudamericani e gli azzurrini cercano di contenere e cercare la trama offensiva più ordinata e non aggressiva come nei primi minuti della gara. Al 7° minuto arriva il 10° fallo anche per il team di Bertolucci: Chavarria però in questo caso non riesce a sorpassare Thomas Mechini, entrato al posto di Raveggi apposta per parare il tiro diretto. Quinta rete del vicentino Gioele Piccoli al minuto 10, spedendo in rete una pallina sporca davanti al portiere avversario. Pochissimi secondi più tardi il fratello Giulio colpisce da fuori area, recuperando una pallina in attacco e infilando la sfera sotto la traversa. Uno-due degli “hermanos” Piccoli che mette in ghiaccio il match col risultato di 6-2. Settima rete di Tommaso Volpe al 17’15”, recuperando un’altra pallina non gestita benissimo dai sudamericana e firmando la prima rete del suo Mondiale. Riduce le distanze ancora Chavarria realizzando la sua terza rete in superiorità numerica. Mechini poco prima aveva parato il tiro diretto scaturito dal cartellino blu inferto a Barbieri. Ottava rete di Volpe su tiro diretto a 25 secondi dalla fine che permette agli azzurri di classificarsi secondi nel girone B, dietro di tre punti all’Argentina e davanti a Svizzera e Cile che si classifica quarta.

Nazionale Italia Under 19 – Commissario Tecnico Alessandro Bertolucci

Portieri: Thomas Mechini (Pumas Viareggio), Jacopo Raveggi (Amatori Lodi), Mattia Taiti (Forte dei Marmi)

Esterni: Alessandro Amatulli (Giovinazzo), Ettore Barbieri (Hockey Breganze), Liam Bozzetto (Amatori Lodi), Matteo Cardella (Montecchio Precalcino), Leonardo Diquigiovanni (Sandrigo Hockey), Michele Pesavento (Pumas Viareggio), Gioele Piccoli (Trissino), Giulio Piccoli (Trissino), Tommaso Volpe (Hockey Breganze)