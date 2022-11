A Stra la consegna delle benemerenze Coni: tanti i vicentini premiati

CONI – Si è svolta nella storica “Villa reale-Pisani” di Stra la cerimonia di consegna delle “Benemerenze Sportive” Coni relative all’anno 2020.

Nell’occasione il presidente del Coni Giovanni Malagò, assieme a Dino Ponchio, alla presenza del sindaco di Stra e di moltissime altre autorità civili, militari e sportive, ha consegnato le Stelle al merito sportivo d’oro e d’argento a quattordici Dirigenti e quattro società Sportive; le Palme d’argento al merito tecnico a cinque Allenatori; le medaglie al valore atletico d’oro e d’argento a 18 atleti ed atlete.

Giovanni Malagò ha esaltato lo spessore, quantitativo e qualitativo, dello sport Veneto.

L’assessore regionale allo sport Cristiano Corazzari ha sottolineato come, anche in forza delle Olimpiadi Milano-Cortina, lo sport e l’impiantistica sportiva abbiano avuto e avranno un grande impulso, così come le attività di base.

Dino Ponchio ha sottolineato come “Onorare chi ha onorato lo sport” sia molto importante anche come esempio e stimolo per le nuove generazioni.

Stella d’Oro: Grigolato Giorgio (FISR), Tognato (FIP)

Stella d’Argento dirigenti: Alban Giuseppe (FIGC), Bonotto Giorgio (FSI), Cerin Luigi (FIDAL)

Stella d’Argento società: ASD HOCKEY BREGANZE (FISR), MOTO CLUB DUCATI VICENZA (FMI)

Palma d’Argento: Bertoldo Diego (FIGS)

Medaglia d’Oro: Verona Andrea (MOTOCICLISMO),

Medaglia d’Argento: De Tomasi (TIRO A VOLO), Tovo Marika (CICLISMO)