Tennis Comunali Vicenza conquista il primo punto in serie A2 firmato Bosio/Peruffo

TENNIS SERIE A2 – Archiviata la sconfitta d’esordio con il C.T. Mario Stasi Lecce si replica subito, sempre sui campi di casa, contro il Ferratella Sporting Club.

E per la nostra squadra di serie A2 arriva il primo punto nel nuovo campionato.

Il 3-3 finale porta la firma dei due giocatori del vivaio, Gabriele Bosio (2.2), recuperato dopo il leggero stato influenzale che l’aveva bloccato domenica, e Giovanni Peruffo (2.2), che si conferma con un doppio successo anche in questa giornata.

Bosio regala un solo game ad Andrea Ricci (2.5) imponendosi per 6-1 6-0. Risultato invertito, vale a dire 6-0 6-1, per Peruffo contro Mattia Vergoni (2.7). La loro classifica viene fatta poi valere anche nel doppio dove con un 6-2 6-4 in scioltezza liquidano Ricci/Sermoneta.

Peccato che le cose non vadano altrettanto bene per i numeri uno e due della squadra.

Riccardo Balzerani (2.1) perde per 6-2 6-3 contro Steven Diaz Monge (2.1).

Decisamente più combattuta la sfida che vede Aljaz Bedene (1.10) cedere per 7-6(4) 6-3 a Luca Potenza (2.1).

Il primo set, giocato testa a testa rispettando i turni di servizio, si decide al tie-break che inizia in salita per lo sloveno, che riesce ad accorciare ma non a recuperare. Nel secondo set, poi, dall’uno pari si ritrova sotto 5-1, ha uno scatto d’orgoglio che si ferma dopo aver recuperato un break.

Musica simile nel doppio dove Bedene e Balzerani vanno anche avanti 4-2, ma perdono per due volte il punto decisivo sul 40 pari e, anche qui, tutto si decide al tie-break che non sorride ai vicentini dopo che Balzerani aveva chiesto il medical time-out per un risentimento al ginocchio. Si riparte nel secondo parziale e, dopo l’1-1 iniziale, gli ospiti scappano e chiudono conquistando così il punto del pareggio finale.

Domenica 6 novembre prima trasferta sui campi del Tennis Club Villasanta.