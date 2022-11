La Migross Asiago cerca il bis all’Odegar contro l’Olijmpia Lubiana

L’Asiago si appresta ad affrontare l’ultima di 4 partite giocate in rapida successione, al ritmo indiavolato di un match ogni 48h: ha affrontato Salisburgo, Linz, Fehérvár ed ora tocca agli avversari di tante battaglie in AlpsHL: l’Olimpija Lubiana. L’appuntamento è all’Odegar, alle 17:30 di martedì 1 Novembre.

Da Asiago: I Giallorossi hanno sfruttato il turno casalingo contro gli Ungheresi del Fehérvár, che ricordiamo essere stati finalisti dei playoff nella scorsa stagione, conquistando all’overtime una vittoria che porta morale e 2 punti importantissimi per la classifica. La truppa di Barrasso ha giocato tutti i 60 minuti restando compatta, riuscendo, anche grazie ad un super Vallini, a proteggere la gabbia concedendo una sola rete agli avversari, ma anche a costruire diverse trame pericolose in attacco. Il gol decisivo è arrivato dopo 93 secondi del tempo supplementare, grazie ad un preciso e violento tiro di Gazzola che ha insaccato il puck all’incrocio. Non è prevista alcuna novità nel roster della Migross, resta indisponibile il canadese Porco.

Da Lubiana: gli Sloveni sono al secondo anno in ICEHL e stanno giocando un inizio di stagione con luci ed ombre. Dopo 12 match disputati occupano la 10° posizione in classifica, frutto di 6 vittorie, di cui 2 ai tempi supplementari, ma in questo momento sono reduci da 3 sconfitte consecutive. Il roster che aveva portato l’Olimpija ad un sorprendente 6° posto nella scorsa stagione ha subito diverse modifiche durante l’estate, specie nel parco stranieri. Gli innesti più importanti sono stati lo statunitense Dodero, che però sembra faticare più del previsto ad integrarsi, ed il canadese Vallerand, attaccante conosciuto in Italia per i suoi passati con Bolzano ed Appiano, che non ha ancora potuto dare il proprio contributo a causa di un infortunio che lo tiene fermo da parecchio tempo. Il Lubiana punta su una fase difensiva solida, che concede poco agli avversari, ma di contro sta faticando molto a trovare la via della rete.

I Leoni hanno tutte le carte in regola per cercare di andare a punti per la seconda partita consecutiva, troveranno un avversario ferito dalla striscia di 3 sconfitte, ma gli Stellati hanno voglia di confermare i progressi visti negli ultimi match e infiammare il pubblico dell’Odegar con una grande prestazione.