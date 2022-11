I riflettori del Menti sul derby di Coppa tra LR Vicenza ed Arzignano

LR Vicenza – Arzignano Valchiampo 4-2

Marcatori: 14’ Rolfini, 28’ Ferrari, 36’ Parigi (A), 46’ Scarsella, 49’ Ierardi, 81’ Cariolato (A)

COPPA ITALIA SERIE C – Si riaccendono i riflettori del Menti in un mercoledì di Coppa che, niente a che vedere con gli scenari europei, manda in scena il derby provinciale tra LR Vicenza ed Arzignano Valchiampo.

Baldini, dopo la sconfitta con la Pro Vercelli e con uno sguardo alla sfida di domenica con la Feralpisalò, dà spazio ai giocatori finora meno utilizzati: così in porta c’è Desplanches, in difesa Sandon, a centrocampo Zonta, Cataldi e Scarsella.

Dall’altra parte una squadra, quella di Bianchini, che vuole confermare quanto di buono sta facendo vedere in campionato e lo fa subito capire.

All’8’ palla-gol per gli ospiti con Parigi: si distende in tuffo Desplanches che blocca in due tempi.

Sul capovolgimento di fronte in area Ferrari non inquadra lo specchio della porta sul suggerimento di Rolfini che, subito dopo, crossa per Cavion, il cui colpo di testa termina alto sopra la traversa.

Al 14’ Rolfini, dopo una serie di rimpalli a centrocampo, pescato da Cavion, fa tutto da solo e trova la conclusione vincente che regala il vantaggio ai biancorossi.

Vicenza vicino al raddoppio con Scarsella che approfitta di un errato disimpegno di Gning Coly ecalcia quasi a botta sicura: si salva di piede Volpe.

Il 2-0 é solo rinviato: bella azione Rolfini, Cavion, con Ferrari che non perdona in area.

Sembra un Arzignano frastornato e, invece, al 36’ riesce ad accorciare le distanze con una girata da applausi sul cross dalla destra di Davi.

Die i minuti di recupero e poi squadre negli spogliatoi.

Inizia la ripresa e subito arriva la terza rete del Vicenza: non esce bene il portiere ospite, Ferrari mette in mezzo per Scarsella che tocca il pallone che lentamente s’infila in rete.

A firmare il poker é Ierardi con una bella conclusione di prima intenzione da un’azione di calcio d’angolo procurato dalla deviazione di Volpe sul tiro potente di Cataldi.

Ci prova anche Cavion in rovesciata ma senza fortuna mentre dall’altra parte Grandolfo chiama in causa Desplanches che poi si ripete parando di petto su Zanella.

Al quarto d’ora primi cambi per Baldini che manda in campo Alessio e Giacomelli per Ferrari e Scarsella.

Nell’Arzignano dentro Fyda e Casini per Parigi e Cester.

La partita ormai ha ben poco da dire e si avvia verso la fine lasciando spazio ancora a qualche sostituzione. Ecco allora baby Corradi al posto di Padella tra i padroni di casa e Cariolato per Lunghi tra gli arzignanesi.

Ed é proprio Cariolato a trovare gloria trasformando in gol un bel cross dalla destra di Davi.

Dall’altra parte sfortunato Alessio, che si gira bene in area dopo una bella azione Giacomelli-Rolfini.

Spiccioli di partita per Busatto e Greco per Rolfini e Cataldi.

Dopo tre minuti di recupero l’arbitro Baratts fischia la fine. Il LR Vicdnza va avanti in Coppa, ma soprattutto deve rituffarsi in campionato con quel cambio di passo richiesto.