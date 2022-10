L’Arzignano Valchiampo cala il tris vincente all’Albinoleffe

ALBINOLEFFE – ARZIGNANO VALCHIAMPO 0-3

ALBINOLEFFE: Pagno, Saltarelli, Tomaselli (36’ pt Zoma), Cori (36’ pt Cocco), Manconi, Milesi (28’ st Genevier), Brentan, Gusu, Giorgione (36’ pt Petrungaro), Ntube (15’ st Borghini), Gelli. All. Biava.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Casini, Molnar, Fyda (15’ st Grandolfo), Bordo (28’ st Gning), Cariolato, Barba, Piana (23’ st Grosso), Davi (15’ st Bonetto), Tremolada, Tardivo (28’ st Cester). All. Bianchini.

DIRETTORE DI GARA: Iannello di Messina

RETI: 5’ pt Piana, 8’ pt Fyda, 28’ pt Tremolada.

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

ESPULSIONI: 83’ Gelli.

CALCIO SERIE C – I Giallocelesti continuano a far sognare e all’Albinoleffe Stadium conquistano la vittoria per 3-0.

Le reti arrivano tutte nel primo tempo. Apre subito i giochi Piana che stacca di testa mettendo in rete il pallone ricevuto da capitan Casini al tiro dalla bandierina del calcio d’angolo. Servono soltanto tre minuti all’Arzignano per raddoppiare: l’assist è di Tremolada che serve a Fyda una palla perfetta. Il numero 7 spiazza Pagno. Al 28’ è di nuovo Tremolada il protagonista. Questa volta è lui a firmare la terza rete della gara.

A Zanica vince ancora una volta la squadra. Le tre reti coronano, infatti, una prestazione di valore di tutti gli uomini di Bianchini, in campo e nel lavoro settimanale.