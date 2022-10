Baldini al LR Vicenza chiede continuità: “Adesso dobbiamo accelerare”

CALCIO SERIE C – Francesco Baldini alla vigilia della trasferta di domenica del LR Vicenza contro il Renate (diretta gol Sky, ore 17.30)

“In questo momento dobbiamo dare continuità di prestazione e di risultati. La concentrazione deve essere massima e totale perché è ora di tenere il passo e accelerare. Abbiamo la possibilità di farlo.

Il messaggio che è passato dopo la partita contro la Juve, è quello di correre e andare forte tutti. Ho visto che è stato recepito dai ragazzi perché in questi due giorni di allenamento i ragazzi lo hanno fatto.

Cosa non voglio vedere con il Renate? Un inizio di partita moscio, ma voglio un inizio da squadra che ha preso consapevolezza di quello che fa e del lavoro fatto finora.

Il Renate, soprattutto in casa, non è una formazione semplice da affrontare. E’ una società che lavora in un certo modo a prescindere dai giocatori, è solida, non sono un caso i risultati che sta ottenendo negli ultimi quattro anni.

Raccomandazione di domani? Voglio rivedere lo stesso spirito che ho visto nell’ultima partita, perché quella deve essere la nostra normalità.

Da parte nostra occorre maggiore equilibrio? La strada da percorre è l’interpretazione che hanno messo i ragazzi nell’ultima partita. Sicuramente il modulo con cui stiamo giocando ha dato più solidità, consapevolezza, equilibrio e per ora penso sia una cosa importante ed era la cosa più difficile da fare. In questo momento andiamo avanti così”.