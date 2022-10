Stagione finita per Agnes Gorjanacz: la vicinanza di AS Vicenza Velcofin

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – AS Vicenza VelcoFin InterLocks comunica che Agnes Gorjanacz, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti medici in seguito all’incidente di gioco occorsole al torneo di Lignano il 25 settembre scorso, risulta avere subito un grave infortunio al ginocchio sinistro.

La giocatrice dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico che le impedirà di tornare in campo per questa stagione.

La società si dichiara molto dispiaciuta del fatto ed è pronta ad affiancare l’atleta in questo momento così difficile per lei. Tutta la società si stringe attorno ad Agnes, le esprime la propria solidarietà e le porge i migliori auguri di pronta guarigione.