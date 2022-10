Per la Rangers Rugby Vicenza domenica il big-match casalingo con il Valsugana

RUGBY SERIE A – Biancorossi e biancazzurri, Rangers e Valsugana: ancora una sfida importante per stabilire le prime gerarchie del campionato di Serie A 2022-2023.

Dopo le prime due giornate, entrambe le formazioni sono a 9 punti in classifica, frutto di una vittoria senza bonus nel primo turno e di una vittoria con bonus nel secondo. Sostanziale pareggio anche tra punti fatti e subiti, con Vicenza più bravo in attacco e Valsugana migliore in difesa.

Le due formazioni si sono già incontrate in formato ridotto durante la preseason. Al 7° Trofeo Canova, infatti, la Rangers è riuscita a rimontare il vantaggio padovano concludendo la sfida 2 mete a 1. Domenica però sarà tutta un’altra storia, i punti in palio sono veri. Dirigerà l’incontro Francesco Meschini di Milano.

Le premesse per una grande partita ci sono tutte. I ragazzi di Cavinato e Minto hanno studiato a fondo le caratteristiche del Valsugana e saranno pronti a dar battaglia sul terreno di casa grazie anche al fondamentale sostegno del pubblico.

Programma 3° giornata 16/10/2022 ore 15:30

Rangers Rugby Vicenza v Valsugana Rugby Padova

Petrarca Padova v Verona Rugby

Rugby Casale v Rugby Badia

Ruggers Tarvisium v Valpolicella Rugby

Romagna RFC v Patavium Rugby Union

riposa Rugby Paese

Classifica

Petrarca Padova 10

Rangers Rugby Vicenza 9

Valsugana Rugby 9

Verona Rugby 6

Ruggers Tarvisium 5

Casale Rugby 5

Valpolicella Rugby 4

Rugby Paese 1

Rugby Badia 0

Patavium Rugby Union 0

Romagna 0