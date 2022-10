Mercoledì pomeriggio in viale Roma l’arrivo del Giro del Veneto 2022

CICLISMO – Si terrà domani, mercoledì 12 giugno, l’85^ edizione del Giro del Veneto 2022, la classica di ciclismo per professionisti, con partenza da Padova e arrivo a Vicenza.

La corsa era scomparsa dal calendario per molti anni fino al 2021 quando la PP Sport Events, ovvero Filippo Pozzato, ha deciso di riportarlo ai vecchi splendori. L’85° Giro del Veneto, in programma mercoledì 12 ottobre con partenza da Padova e arrivo a Vicenza (160 km, per un dislivello di 1.600 metri), alza il sipario su Ride The Dreamland 2022, quattro giorni di eventi “per riscoprire il Veneto come terra eletta del ciclismo nazionale e internazionale”.

Sono 20 le squadre partecipanti, tra le quali Uae Team Emirates, Astana Qazaqstan Team, Trek Segafredo, Lotto Soudal, Cofidis, Time BikeExchange Jaico, Israel Premier Tech e Alpecin Deceuninck.

Alle 10 l’apertura del villaggio di partenza in Prato della Valle, alle 11.25 la presentazione dei team partecipanti, sempre in Prato della Valle. Start alle 12.25 da via Armistizio, dopo un trasferimento di 4 km. Il percorso si snoderà sui Colli Euganei passando per Abano Terme, Torreglia, Galzignano, Rovolon, Teolo e, trascorsi i primi 60 chilometri, entrerà nella provincia di Vicenza. Si percorreranno alcuni chilometri pianeggianti attraverso Bosco e Nanto, quindi a Barbarano si sale sui Colli Berici, per incontrare le salite di Ca’ Lerna, Bocca d’Ansiesa e Perarolo da Brendola. Segue un circuito di 21,5 chilometri che prevede l’ascesa verso Arcugnano, lungo la Strada Militare, e la dorsale che conduce al Santuario di Monte Berico, protagonista il week-end scorso della partenza del campionato del mondo Gravel. L’anello andrà percorso due volte. Novità dell’85° Giro del Veneto, l’erta del Santuario verrà affrontata in discesa. Dopo il primo passaggio in centro a Vicenza lungo Corso Palladio i corridori torneranno a costeggiare i Berici per riprendere la Strada Militare. Una volta terminato il secondo giro, la corsa si concluderà nel rettilineo di via Roma, fra le 15,50 e le 16,15.

L’anno scorso, all’arrivo in Prato della Valle, davanti al pubblico delle grandi occasioni il belga Xandro Meurisse si impose in volata su Matteo Trentin e Alberto Dainese. Quest’anno lo stesso Meurisse partirà col dorsale numero 1. Tra le iniziative a cornice dell’evento, dalle 11 in piazza Castello a Vicenza sono verranno svolte alcune attività ludiche, in mountain-bike, per bambine e bambini dai 5 anni in su, a cura dell’AF360 Bike Academy dell’ex ciclista professionista vicentino Angelo Furlan. I piccoli si cimenteranno, in sella alle due ruote (che verranno messe a disposizione, insieme ai caschetti, dalla stessa Bike Academy), in giochi di abilità e percorsi vari.

“Al Giro del Veneto sono legato da ricordi bellissimi – afferma Filippo Pozzato, direttore generale di PP Sport Events, vincitore nel 2009 – Abbiamo disegnato un tracciato non durissimo ma comunque selettivo e spettacolare. Il mio ringraziamento va in particolare al sindaco di Vicenza Francesco Rucco e all’assessore allo sport Matteo Celebron, all’assessore allo sport di Padova Diego Bonavina, all’S.C. Padovani e ai Comuni di Abano Terme, Galzignano Terme, Torreglia, Rovolon, Teolo e Arcugnano. Non riusciremmo a organizzare il Giro del Veneto senza il sostegno loro e dei nostri sponsor”. Main partner è Crédit Agricole.

Dalle 13 alle 16.30 nei tratti cittadini interessati dal transito dei ciclisti saranno attuate importanti modifiche alla circolazione.

Il percorso è visibile al link: https://bit.ly/GiroDelVeneto22 .

Percorso nel territorio comunale

Il percorso nel territorio comunale di Vicenza (con provenienza da Arcugnano-dorsale dei Berici) riguarderà, nella fascia oraria compresa tra le ore 14.50 e le 15.10 corrispondente al primo giro dei ciclisti, viale X Giugno, viale Dante Alighieri, viale Fusinato, via Maganza, via Vaccari, via Rossi, via Ferreto de Ferreti, viale Verona, corso SS Felice e Fortunato, viale Milano, piazzale della Stazione, fino a viale Roma.

Il secondo giro, tra le 15.10 e le 15.30, proseguirà su viale Roma verso piazzale De Gasperi, corso Palladio, Levà e Ponte degli Angeli, contra’ San Pietro, viale Margherita, via dello Stadio, attraverso la rotatoria e il sottopasso ferroviario, viale Riviera Berica, strada del Tormeno verso Arcugnano e strada Militare, per tornare poi verso Vicenza.

Il terzo giro, quindi, tra le 15.20 e le 16.15 circa, ripeterà il percorso in entrata del primo giro.