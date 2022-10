Baldini e la R sulla maglia: “Giocare nel Vicenza vuol dire avere la responsabilità di vincere”

CALCIO SERIE C – Francesco Baldini alla vigilia del recupero tra LR Vicenza e Juventus Next Gen, in programma mercoledì 12 ottobre, allo stadio Rome Menti, con inizio alle ore 20: “Faccio questo di mestiere e quando dichiaro che i campionati non si vincono alla sesta giornata, non lo dico a caso. Il campionato è veramente lungo e, per assurdo, in una domenica in cui non abbiamo vinto in casa una partita che potevamo vincere e dovevamo vincere, abbiamo guadagnato un punto su quelle squadre che davanti hanno perso. Naturalmente non sarà facile vincere contro una formazione come quella giovane della Juve che corre molto, però nel caso di un risultato positivo saremo lì.

La squadra soffre la pressione del risultato? Io sono già uno che ne mette abbastanza di pressione, tuttavia se ancora non abbiamo capito che portarci dietro la pressione di una piazza importante, se non abbiamo capito che per indossare la “R“ bisogna avere le spalle larghe, è un problema e se così fosse, avremmo dovuto tutti fare altre scelte all’inizio. Giocare nel Vicenza, in un campionato di Lega Pro, significa dover giocare per vincere e noi dobbiamo capire che ci aspetta questo tipo di responsabilità.

E, se ancora avevamo qualche dubbio, dobbiamo accelerare questo processo di crescita, perché abbiamo una “R” importante sulla maglia e noi dobbiamo giocare per qualcosa di importante”.