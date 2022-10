La Rangers Rugby Vicenza al debutto in trasferta contro il Badia Polesine

RUGBY SERIE A – Dopo l’emozionante vittoria all’esordio su Verona, la Rangers Rugby Vicenza torna in campo per confermare quanto di buono fatto anche in trasferta.

A Badia Polesine sarà sfida vera, come è sempre stata del resto nei numerosi scontri tra le due compagini che animano da anni il girone veneto della Serie A. Non mancheranno le motivazioni ai polesani, alla prima davanti al pubblico di casa e desiderosi di riscatto dopo la sconfitta 17-7 rimediata in Valpolicella nel primo turno.

I ragazzi di Cavinato e Minto hanno il morale alto, ma per fare punti in trasferta dovranno come sempre dare il massimo cercando di migliorare la disciplina e limitare la frenesia nei momenti importanti del match. In poche parole vietato distrarsi: obiettivo punti pesanti.

2° giornata 09/10/2022 ore 15:30

Rugby Badia – Rangers Rugby Vicenza

Patavium Rugby Union – Petrarca Padova

Rugby Casale – Rugby Paese

Valsugana Rugby Padova – Ruggers Tarvisium

Verona Rugby – Romagna RFC

Classifica

Petrarca Padova, Ruggers Tarvisium 5; Valsugana Rugby, Valpolicella Rugby 4, Rangers Rugby Vicenza 4; Verona Rugby 1; Rugby Badia, Rugby Paese, Patavium Rugby Union, Casale Rugby, Romagna* 0

*= una partita in meno