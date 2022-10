Sabato pomeriggio in campo a S. Pio X per “Vince il cuore”, triangolare benefico

“Vince il Cuore” è un triangolare di calcio a scopo benefico organizzato da USD Altair e Fondazione San Bortolo che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare all’ospedale civile di Vicenza: quest’anno il destinatario sarà il reparto di pneumologia. Al triangolare parteciperanno una squadra di allenatori/giocatori/genitori Altair, Vigili del Fuoco e medici/operatori ULSS 8.

Inizio delle partite alle ore 16 al campo di Via Calvi, con termine previsto verso le ore 18. Seguiranno le premiazioni e la consegna simbolica della somma raccolta con un mega assegno.

“Fare del bene fa bene” è il motto della manifestazione e, oltre a raccogliere fondi, l’obiettivo generale è quello di divertirsi. Non ha importanza chi segna più gol, in occasioni come queste si vince tutti insieme perché tutti collaborano affinchè la cosa riesca nel migliore dei modi. Oltre agli attori prima citati saranno presenti anche il gruppo Alpini Reolon, il gruppo donatori di sangue Fidas e il gruppo donatori organi AIDO, tutti di S.Pio X°.

Il triangolare sarà preceduto dalla presentazione al pubblico di tutte le squadre calcio e volley di USD Altair, circa 350 atleti accompagnati da oltre 50 allenatori. Insomma, una piccola festa dello sport per una società sportiva che si è ingrandita parecchio in questi ultimi anni e si accinge a festeggiare i 60 anni di attività nel 2023.