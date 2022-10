Domenica contro Lumezzane l’esordio casalingo di Civitus Allianz Vicenza

Dopo l’entusiasmante vittoria sul campo di Capo d’Orlando per 81-90 la Civitus Allianz Vicenza esordirà tra le mura amiche del PalaGoldoni domenica 9 ottobre alle ore 18 contro la Virtus LuxArm Lumezzane che nella prima giornata ha superato la Virtus Padova grazie ai 23 punti del centro Dilas e i 20 di Scanzi.

I bresciani avevano fuori Mastrangelo e Fossati, entrambi alle prese con problemi muscolari, ma la squadra di coach Saputo ha superato a sorpresa i padovani dopo essere andata in svantaggio all’intervallo per 35-38. Il parziale del terzo quarto (29-14) spacca la partita e nell’ultimo periodo i padroni di casa riescono a controllare il match nonostante il tentativo di rimonta degli ospiti, chiudendo sull’88-72.

Lumezzane è tra le formazioni della serie B ad aver cambiato meno giocatori dallo scorso anno, disputato da neopromossa. Durante la stagione passata è arrivata la salvezza senza il patema dei playout e in estate è stata aggiunta al roster la guardia Perez, ma l’ossatura rimane quella che fa perno sul duo Scanzi-Mastrangelo.

La Civitus riparte, invece, dalla grande prestazione di squadra vista nella prima giornata, con cinque giocatori in doppia cifra (Bassi, Cucchiaro, Campiello, Cernivani e Ianuale) e i 56 punti realizzati dagli Under, in campo per tanti minuti.

“Sappiamo che le prime partite di campionato sono gare dove i valori si livellano un po’ – spiega coach Manuel Cilio – perché ci sono i carichi di preparazione. Contro Capo d’Orlando sono due punti che valgono forse quattro per la nostra stagione e ne è venuta fuori una partita anche piacevole per il pubblico, come se ne vedono poche. La nostra forza è stata crederci: pensavamo di averla vinta nei tempi regolamentari, ma nel supplementare i ragazzi sono stati bravissimi, con un grande cuore, nonostante le difficoltà”.

Abbonamenti stagione 2022/23 – Gli abbonamenti per assistere alle partite della Civitus Allianz sono in vendita quotidianamente alla rinomata Pasticceria Bolzani di Piazzale Giusti 16, partner storico della Pallacanestro Vicenza 2012. A partire da domenica saranno disponibili anche al botteghino del Palazzetto dello Sport in via Carlo Goldoni, prima delle gare interne.

I prezzi sono: abbonamento intero 110 euro, abbonamento ridotto 75 euro (Under 14 ed Over 60).

I prezzi dei biglietti: 10 intero e 7 ridotto.