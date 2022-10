Sabato al pattinodromo riflettori sul big-match tra Diavoli Vicenza e Milano

HOCKEY IN LINE SERIE A – Sabato al pattinodromo comunale di Vicenza, con inizio gara alle ore 18, nuova sfida fra i Diavoli e Milano per la quinta giornata del girone di andata della regular season, dopo la sfida del 25 settembre scorso che ha consegnato la Supercoppa ai milanesi.

Le due squadre sono anche in questa stagione le protagoniste assolute e non sono possibili né pronostici né ci sono dei favoriti: ogni partitaa è assolutamente da 1×2 e sono gli episodi a fare la differenza.

“Dobbiamo giocare una gara alla volta e cercare di vincere ogni battaglia, disco su disco per imporre il nostro gioco. Sicuramente dobbiamo imparare dai nostri errori e continuare a migliorare ad ogni partita” dichiara lo statunitense Nathan Sigmund, giocatore e guida tecnica dei Diavoli, la cui espulsione a circa 13 minuti dalla fine ha indubbiamente influito sull’esito della Supercoppa

– Come si può battere Milano?

“Continuando a lavorare duramente e con dedizione, per giocare un gioco solido di squadra sia in attacco che in difesa. La differenza tra vincere e perdere è una linea sottile e in questo caso, con due squadre alla pari”.

– Come vede i Diavoli di questa stagione?

“La squadra quest’anno ha una solida combinazione di giovani talenti con giocatori esperti, in grado di aiutare a guidare la squadra. La sfida sarà crescere insieme, essere in grado di prendere buone decisioni con e senza il disco, per sviluppare una cultura e una mentalità vincente”.

– Dopo la gara con Milano il campionato verrà interrotto per gli impegni delle nazionali nel Word Skate Games

“Penso che sia un buon compromesso per consentire ai migliori giocatori di avere l’onore di rappresentare i rispettivi paesi pur accettando la sfida di completare la stagione entro la normale durata del calendario del campionato”.