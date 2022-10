Sabato sera a Carugate palla a due per il nuovo campionato di AS Vicenza

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Comincia la nuova avventura 2022/23 per AS Vicenza, la squadra vicentina guidata da Marco Silvestrucci.

“Sono contento di come le ragazze hanno affrontato il precampionato. Non bisogna nascondere il fatto che siamo ancora un po’ indietro nel raggiungimento della forma migliore, soprattutto per via degli infortuni, ma andremo a Carugate con la convinzione di fare subito bene”.

Purtroppo in casa berica una certa appensione c’è. Mancheranno la straniera Agnes Gorjanacz che è alle prese con un brutto infortunio al ginocchio su cui si stanno facendo le opportune indagini mediche e Giorgia Amatori per via di una caviglia che non vuole mettere giudizio. Su Giorgia lo staff si augura un rientro a breve. Ma di certo tra le fila biancorosse non mancano entusiasmo e voglia di competere: gruppo giovanissimo, rinnovato, molto motivato.

Capitan Monaco e compagne vengono da una preparazione lunga e dura e, nonostante le pesanti defezioni, sono pronte a gettare l’anima sul campo.

Carugate Dimensione Bagno è un cliente difficile. Con il nono posto la squadra lombarda la stagione scorsa ha raggiunto la salvezza diretta: può contare su Francesca Diotti, classe 1997 regista di vaglia, Martina Baiardo,1995, esterna dal grande impatto fisico, e su Iva Belosevic,1997, pivot croato alta cm 191 di buona qualità. Molte le giovani di belle speranze da Federica Giudice a Usuelli, Osmetti, Nespoli e la macedone cl 2001 Ivona Khozobashiovska di cm 185. Alla guida coach Alberto Colombo, che già nel finale dello scorso anno era subentrato al carismatico Luigi Cesari: il tutto a formare una squadra temibile ed agguerrita.

Si gioca sabato 8 ottobre alle ore 20.30 al Palasport di via del Ginestrino 17/B a Carugate (MI). Gli arbitri designati sono Lanfranco Rubera di Bagheria (PA) e Mattia Curreli di Assemini (CA).

Prima partita in casa domenica 16 ottobre alle ore 18 contro Trieste.

Roster 2022/23 VelcoFin InterLocks Vicenza Basket Femminile

COGNOME NOME ANNO DI NASCITA RUOLO MONACO FEDERICA 1993 PLAY – GUARDIA STURMA VANESSA 1998 ALA – PIVOT GARZOTTO ANNA 2002 ALA – PIVOT PESERICO ALICE 2002 GUARDIA AMATORI GIORGIA 2003 PLAY CASTELLO ELENA 1998 PIVOT SASSO ELENA 2000 ALA – PIVOT ANTONELLO VERONICA 2003 GUARDIA FONTANA ANNA 2004 PLAY RESCHIGLIAN GAIA 2005 GUARDIA GORJANACZ AGNES 1994 ALA ZADRA ARIANNA 2005 GUARDIA BELLON ALICE 2004 ALA

STAFF