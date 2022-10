12 scudetti di storia e la gioventù di oggi per AS Vicenza

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – E’ stato il salone d’onore di Palazzo Chiericati ad ospitare la presentazione di A.S. Vicenza che nella stagione 2022/2023 militerà in serie A2.

Ad accogliere la formazione è stato il sindaco Francesco Rucco. Insieme con il direttivo dell’A.S. Vicenza Basket Femminile erano presenti le giocatrici, l’allenatore e lo staff della prima squadra oltre agli sponsor.

“Quello tra cultura e sport resta un binomio fantastico – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco – e lo testimonia il fatto di accogliere oggi una storica società di pallacanestro, quale l’A.S. Vicenza, a Palazzo Chiericati, culla dell’arte vicentina, dove, tra l’altro, sono in corso i lavori di ampliamento dell’ala ottocentesca che consentiranno di rendere ancora più bello questa preziosa sede museale cittadina. I complimenti vanno alla società sportiva che seguivo fin da ragazzo e che ha raggiunto traguardi importanti, grazie anche alla indimenticata figura di Antonio Concato. Alle ragazze, allo staff e a tutto il direttivo va il nostro più grande in bocca al lupo”.

Con 12 scudetti vinti in serie A1 e 5 Coppe dei campioni, la squadra dell’A.S. Vicenza si conferma la seconda in Italia per titoli vinti nell’albo d’oro della massima serie nazionale e la seconda in Europa per i trofei conquistati nella competizione continentale.

Le biancorosse giocheranno la prima di campionato in trasferta a Carugate sabato 8 ottobre, mentre domenica 16 ottobre sfideranno, in casa, la neopromossa Trieste. Guidate dal neo allenatore Marco Silvestrucci per la parte tecnica e dal preparatore Marco Gennari per quella atletica, le giocatrici si sottopongono a due sedute di allenamento giornaliere.

Fondata nel 1958 da Antonio Concato, la società detiene oggi il maggior numero di titoli vinti in Italia. Allo scudetto conquistato nella stagione 1964/1965 nella sede palladiana, hanno fatto seguito infatti altri 11 scudetti senior, 14 giovanili, 5 Coppe dei Campioni, una Coppa Ronchetti e una Coppa Italia di A2.