Martellato e Bernasconi “firmano” una StrArzignano da grandi numeri

Weekend di grandi emozioni quello andato in scena nelle piazze e nelle vie di Arzignano grazie all’ottava edizione della StrArzignano Trofeo-Autovega che nella prima domenica di ottobre ha assegnato anche i titoli regionali individuali di 10km su strada.

377 gli atleti agonisti al via, con un incremento del 40% delle partecipazioni rispetto al 2021, in totale controtendenza con il calo diffuso che registrano attualmente in Italia le competizioni podistiche.

Ben 4000 sono stati i partecipanti alla non competitiva, griffata Euroventilatori, con le iscrizioni spinte dai gruppi scolastici e sportivi fortemente incentivati dai rilevanti premi in materiale sportivo e scolastico messi a disposizione dai promotori Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino.

Ricca di soddisfazioni per i promotori anche il successo riscosso dalle iniziative della vigilia con l’abbinata tra Strakids&GiocoAtletica che ha visto circa 200 bambini dai 3 ai 14 anni provare e divertirsi nella varie specialità dell’atletica e correre la Strakids. Il tutto sotto gli occhi attenti ed emozionati di Elena Vallortigara che ha svolto il ruolo di madrina del pomeriggio forte del suo bronzo ai campionati mondiali di atletica nel salto in alto. Una due giorni di sport e socialità che ha premiato anche la forte attenzione che l’Amministrazione comunale di Arzignano ha riservato all’evento con in prima fila il sindaco Alessia Bevilacqua, l’assessore allo sport Giovanni Lovato e al sociale Valeria Dal Lago, sempre presenti al fianco di organizzatori, sponsor e cittadinanza.

La gara agonistica: di Martellato e Bernasconi gli acuti al maschile e al femminile

Nella gara agonistica al maschile finale combattutissimo tra Riccardo Martellato (Assindustria Sport Padova) con 31’19” che per un secondo l’ha spuntata sul portacolori dell’Atletica San Biagio Giacomo Esposito. Ad entrambi la maglia di campione regionale di categoria e per il primo anche il titolo di campione regionale assoluto Fidal Veneto. Bronzo per Riccardo Donè (Atl Mogliano) con 31’51”. Quarto e primo dei vicentini Massimo Guerra (Atl. Vicentina) in 32’09”.

Al femminile l’oro va alla trevigiana Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano) che ferma il crono a 36’35”. Argento, per la vincitrice delle ultime due edizioni, la veronese Sonia Maria Conceicao Lopes (Boscaini Runners) in 36”45. Per entrambe il titolo regionale di categoria (SF35 e SF45) e per la trevigiana anche quello assoluto. Terza e prima delle vicentine Giulia Zaltron (Marunners) con 37’42” che si impone nella categoria Senior donne.

Le classifiche sono reperibili sul sito TDS al link: https://tds.sport/it/race/12084

Premiate anche tutte le categorie master con i vari titoli regionali e la Coppa Longevità assegnata ad Antonio Valle (Voltan Mestre) forte dei suoi 81 anni portati da vero sportivo.

La non competitiva con 4000 iscritti trainati dalle Scuole e gruppi sportivi

Il meteo decisamente favorevole e i forti incentivi previsti per scuole e gruppi sportivi hanno contribuito a una massiccia partecipazione della cittadinanza. Clima ideale e tre possibili tracciati di 3, 5 e 12 km con il progetto scolastico che ha visto 2200 iscrizioni e la possibilità per le scuole di avere circa 3500 euro in materiali sportivi/didattici come premio per la loro adesione alla StrArzignano non competitiva sostenuta principalmente da Euroventilatori.

Percorsi rinnovati e alcune difficoltà logistiche hanno complicato lo sviluppo della manifestazione con le scuse d’obbligo per una parte dei partecipanti. Gli organizzatori sono già al lavoro per affrontare in forma più precisa i nuovi tracciati e migliorare la complessa organizzazione logistica per il prossimo anno.

Riepilogo campioni regionali – Uomini: JM Thomas D’este (Assindustria), PM e assoluto Riccardo Martellato (Assindustria), SM Giacomo Esposito (Atl. San Biagio), SM35 Roberto Zironda (Vicenza Marathon), SM40 Diego Gaspari (Vicenza Marathon), SM45 Luigi Vivian (ASD Nicorunners), SM50 Fabrizio Micheletto (Atl.Vicentina), SM55 Domenico Lorenzon (Atl. Valdobbiadene), SM60 Giorgio Mazzer (Alt. Pieve di Soligo), SM65 Virginio Trentin (Atl. San Biagio), SM70 Giantonio Mazzacavallo (Vicenza Marathon), SM 75/80 Antonio Valle (Voltan Mestre).

Donne: JD Margherita Pavan (Venezia Runners), PF Diletta Moressa (GA Aristide Venezia), SF Giulia Zaltron (Marunners), SF35 e assoluta Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano), SF40 Francesca Purgato (ASD Macuri Team), SF45 Sonia M.Conceicao Lopes (Boscaini runners), SF50 Tiziana Scorzato (Vicenza Marathon), SF55 Maria Angela Mauri (Atl. Vicentino), SF60 Giovanna Moserle (Runners Team), SF65 Maria Cristina Dal Santo (AAA Malo), SF70 Luisa Casagrande (Atl. Vittorio Veneto)

Foto Marzotto