Sabato per la Rangers Rugby Vicenza la presentazione ufficiale ed il 7° Trofeo Canova

Sabato 24 settembre, alle ore 11.30 alla Rugby Arena di Vicenza si presenterà la Rangers Rugby Vicenza che parteciperà al campionato nazionale di rugby di Serie A stagione 2022/2023.

Saranno presenti la rosa del FirstXV biancorosa, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, il vicesindaco ed assessore alle attività sportive Matteo Celebron ed i partner della Rangers Rugby Vicenza.

E sempre sabato, a partire dalle ore 15, alla Rugby Arena di via Baracca, andrà in scena il 7° Trofeo Gianni Canova per ricordare l’indimenticato giocatore, allenatore e dirigente, già Ovale d’Oro FIR.

Il triangolare vedrà la partecipazione di:

Biella Rugby

Valsugana Rugby

Rangers Rugby Vicenza

Il Trofeo Canova sarà quindi un’ottima opportunità per verificare lo stato di forma e di amalgama delle varie formazioni ad una settimana dall’inizio ufficiale della stagione. La formula prevede tre incontri con due tempi da 20 minuti. Queste le squadre

Biella Rugby

I piemontesi del Biella partecipano al girone 1 della Serie A. La squadra guidata dal padovano Benettin nel corso della scorsa stagione ha conquistato il secondo posto in classifica, provando ad impensierire il CUS Torino, vincitore del girone e promosso in Top10 senza mai perdere una gara. I gialloverdi si sono quindi rinforzati per andare ancora a caccia dei posti che contano.

Valsugana Rugby

I biancazzurri del Valsugana partecipano al girone 2 della Serie A, lo stesso della Rangers con cui da molti anni danno vita ad una delle sfide più vibranti. I ragazzi del confermato coach Wright l’anno scorso hanno conquistato l’accesso ai playoff promozione in Top10 proprio ai danni del Vicenza, vinti poi dal CUS Torino e mirano ancora ad una stagione di alto livello.

Rangers Rugby Vicenza

Secondo impegno ufficiale per i biancorossi di Andrea Cavinato e Francesco Minto. La Rangers, dopo aver superato il Patavium sabato scorso aumenta il numero di giri in vista del tosto inizio di campionato previsto domenica 2 ottobre in casa con Verona. Lo staff tecnico intanto ha definito l’arrivo di tre innesti che completano la rosa del FirstXV e che saranno presentati nei prossimi giorni.

Programma

Ore 15:00 Biella Rugby – Valsugana Rugby

Ore 15:50 Valsugana Rugby – Rangers Rugby Vicenza

Ore 16:40 Rangers Rugby Vicenza – Biella Rugby

Al termine delle partite si svolgeranno le premiazioni alla miglior squadra ed al miglior giocatore del Trofeo, con la graditissima partecipazione della famiglia Canova.