La rappresentativa del Veneto U14 al Trofeo Coni con 195 atleti di 40 Federazioni

Alla presenza dell’assessore regionale allo sport Cristiano Corazzari e del presidente

del Coni Veneto Dino Ponchio si è tenuta, nella sede della Regione Veneto, la conferenza stampa di presentazione della delegazione veneta in partenza per il Trofeo CONI, la più importante manifestazione sportiva italiana Under 14, che si svolgerà in Toscana, dal 29 settembre al 2 ottobre.

L’evento promuove la pratica sportiva attraverso la sinergia di tutto il sistema polisportivo del territorio e la rappresentativa del Veneto vede la partecipazione di atleti/e in rappresentanza delle società sportive (ASD) di oltre 40 Federazioni della nostra regione. Nelle scorse sei edizioni il Veneto è riuscito ad aggiudicarsi l’ambito trofeo per ben due volte.

La “nazionale” del Veneto, che partirà con 5 pullman, è composta da circa 250 persone di cui 195 Atleti (85 ragazze e 110 ragazzi) e da 55 accompagnatori, in rappresentanza di 40 Federazioni sportive.

Dino Ponchio ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto della massiccia adesione delle Federazioni regionali e delle società sportive alla chiamata a rappresentare il Veneto al Trofeo CONI che, in qualche modo, è la continuità degli storici Giochi della Gioventù. Andiamo per il grande valore sociale della manifestazione, perchè i ragazzi facciano festa

e allaccino rapporti di amicizia e, se poi vinciamo, ancora meglio”.

L’assessore Cristiano Corazzari ha aggiunto: “Formulo, anche a nome del presidente della Regione Luca Zaia il più caloroso in bocca al lupo alla delegazione di giovani atleti Under 14 in partenza per il Trofeo Coni. La Regione appoggia il CONI anche in questa manifestazione perché lo sport è importante soprattutto per la capacità di trasmettere valori. In questo caso, trattandosi dello sport praticato dai ragazzi ha un’importanza ancor maggiore perchè garantisce solide basi per gli adulti del futuro.”