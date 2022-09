Francesco Baldini vede un LR Vicenza in crescita

CALCIO SERIE C – Francesco Baldini al termine della partita vinta per 4-0 dal L.R. Vicenza contro il Calcio Lecco 1912.

“Sono contento della prestazione, prima ancora del risultato, perché questa sera ci siamo divertiti giocando a calcio e dimostrando di avere quelle qualità che non si erano viste contro il Calcio Padova.

Abbiamo fatto un altro passo in avanti verso quell’identità di squadra che stiamo cercando anche se ci sono ancora grossi margini di miglioramento.

Non posso non essere soddisfatto dei singoli, e penso a Franco Ferrari, Matteo Stoppa, ma pure Stefano Giacomelli, anche se il gruppo viene prima di tutto.

A questo riguardo sono contento che, in tre partite, hanno trovato spazio tutti eccezion fatta per Alessio.

Ferrari? Ha dimostrato di essere come sapevamo un giocatore da partita dopo aver faticato molto durante la preparazione ed il ritiro.

Stoppa? Lo inseguivamo fin dal primo giorno di mercato e non scopriamo certo oggi il suo valore”.