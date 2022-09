Lunedì 19 settembre si presenta il Mundialito: venerdì 23 la sfilata

CALCIO – E’ partito il conto alla rovescia!

Lunedì 19 settembre, a Casa Vicenza, ospiti del LR Vicenza, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Mundialito con l‘effettuazione dei sorteggi per la composizione dei gironi della grande permesse giovanile che vedrà protagoniste 32 squadre Pulcini di Vicenza e provincia.

Venerdì 23 settembre, nel pomeriggio, si terrà invece la sfilata inaugurale con una grande coreografia e tante sorprese che vi sveleremo presto!

La macchina organizzativa é al lavoro ormai da settimane con USD Altair 1963, LR Vicenza e SPORTvicentino in cabina di regia per quello che si annuncia un gran torneo con finali allo Stadio Romeo Menti in anteprima ad una partita dei biancorossi.

Importanti anche gli sponsor tra cui AGSM AIM, Centrale del Latte di Vicenza e Andrea’s!