Per Mc Control Diavoli Vicenza sabato é subito derby con l’Asiago Vipers (ore 18)

HOCKEY IN LINE – Al via sabato la stagione 2022/2023 con Mc Control Diavoli Vicenza che fa il suo esordio in casa con il derby tutto vicentino contro Asiago Vipers (inizio gara ore 18).

I biancorossi hanno cambiato volto, in parte, hanno salutato alcuni protagonisti delle passate stagioni e hanno accolto alcuni volti nuovi che daranno sicuramente un apporto importante alla squadra.

I lavori sono iniziati da qualche settimana ed ora si parte per testare sul campo le qualità e potenzialità di questa squadra il cui obiettivo, senza nascondersi, è quello di vincere il più possibile.

Guida tecnica della squadra è sempre Nathan Sigmund, protagonista e campione con la nazionale USA nei World Games di luglio e pronto a trascinare il gruppo verso altri successi, affiancato in panchina da Alessandro Corso, vecchia conoscenza dei biancorossi. Ha invece seguito il mercato estivo il bomber, Andrea Delfino, che da un paio di anni veste i panni anche di direttore sportivo e che è riuscito a fare il colpo di mercato portando a Vicenza Tobia Vendrame e non solo.

Sabato si inizia a fare sul serio e si comincia con il derby contro Asiago, una gara sempre sentita, ricca di stimoli ed emozioni, insomma un buon test di avvio di stagione, anche se naturalmente ci vorrà tempo per acquisire ritmo partita e coesione di un gruppo che appare già molto unito e affiatato e, soprattutto, affamato di vittorie.

“Finalmente iniziamo il campionato – ha dichiarato Andrea Delfino – Partiamo subito con una partita difficile contro l’Asiago, un derby. A prescindere da questo, iniziamo contro la squadra che la scorsa stagione in semifinale play off ci ha creato molti problemi, un’ottima compagine. Sarà sicuramente un avvio duro, tuttavia siamo sicuri delle nostre possibilità e il nostro obiettivo è di partire subito con il piede giusto”.

– La squadra in parte è cambiata: qualche partenza, qualche nuovo arrivo…

“In merito al mercato estivo devo ringraziare società e sponsor (Mc Control, a fianco e a sostegno dei Diavoli dalla stagione 2016/2017) per aver messo a disposizione tempo e risorse economiche per acquistare alcuni dei migliori giocatori che ci sono nel nostro panorama. Sono soddisfatto degli acquisti, sono soddisfatto delle persone che sono rimaste dalla passata stagione e sono soddisfatto di quanto abbiamo fatto, anche se il campo parlerà per noi e, quindi, ci darà un riscontro più veritiero. Come squadra penso sia cresciuto il livello e, di conseguenza, anche i risultati dovranno essere diversi dall’anno scorso. Per quanto riguarda i cambiamenti, colgo l’occasione per ringraziare i giocatori che sono stati con noi e che quest’anno giocheranno in altre squadre prendendo strade diverse: Francon, Baldan, Ustignani e gli sloveni Simsic e Zerdin”.