Civitus Allianz Vicenza cade a San Vendemiano e saluta la Supercoppa

BASKET SERIE B – La Civitus Allianz Vicenza esce sconfitta dal difficile parquet del palaSaccon di San Vendemiano al termine di una partita condotta per larghi tratti (toccato anche il +14 nel primo tempo), giocata con attenzione in attacco (Cucchiaro 13 punti) e in difesa dai biancorossi che sono rimasti a contatto fino agli ultimi 2 minuti. Poi Hadzic (20 punti) ha fatto la differenza per i padroni di casa. La Civitus esce così dalla Supercoppa e ora si preparerà al meglio per l’inizio del campionato fissato per domenica 2 ottobre alle ore 18 a Capo d’Orlando.

“Sicuramente è stata una settimana molto positiva – ha dichiarato a fine gara coach Manuel Cilio – Già mercoledì nell’amichevole con il Petrarca ero soddisfatto perché abbiamo dimostrato che il lavoro in palestra sta cominciando a funzionare e stasera ne abbiamo avuto una grandissima conferma.

Disputare una partita così in questo campo – aggiunge – contro una squadra che sarà una delle favorite del campionato, nonostante le difficoltà di non avere Perin e Gatti, dimostra che possiamo giocarcela con tutte: sappiamo qual è il nostro obbiettivo del campionato e credo che il cammino sia quello giusto.

Certo, sul +14 dovevamo essere bravi a prendere un parziale più piccolo – conclude il tecnico biancorosso – invece abbiamo chiuso in pareggio e sofferto tanto negli ultimi minuti. Nel finale punto a punto ad oggi siamo una squadra ancora un po’ inesperta e abbiamo gestito male alcune situazioni in difesa, anche se subire meno di settanta punti su questo campo non è mai facile”.

Rucker San Vendemiano – Civitus Allianz Vicenza 69-62 (15-20, 16-11, 20-23, 18-8)

Rucker San Vendemiano: Damir Hadzic 20 (5/12, 1/2), Enrico maria Gobbato 12 (2/3, 1/10), Matteo Nicoli 10 (0/1, 3/5), Samuel Sackey 8 (3/8, 0/0), Giacomo Sanguinetti 6 (0/1, 1/7), Giacomo Baldini 5 (1/3, 1/2), Jacopo Vedovato 4 (2/2, 0/0), Luca Colombo 4 (2/3, 0/0), Davide Guazzotti 0 (0/0, 0/0), Marco Perin 0 (0/0, 0/0), Alessandro Abramo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 24 – Rimbalzi: 39 10 + 29 (Damir Hadzic 9) – Assist: 9 (Giacomo Sanguinetti 3)

Civitus Allianz Vicenza: Valerio Cucchiaro 13 (2/5, 1/2), Stefano Cernivani 10 (2/5, 1/2), Luca Brambilla 10 (2/8, 2/4), Andrea Ambrosetti 8 (2/8, 1/4), Andrea Campiello 7 (2/6, 0/2), Andrea Zocca 7 (2/3, 1/1), Nicolo Ianuale 3 (1/3, 0/1), Riccardo Bassi 2 (1/1, 0/0), Marco Massignan 2 (0/0, 0/0), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/1), Francesco Giaquinto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 – Rimbalzi: 28 4 + 24 (Andrea Campiello 8) – Assist: 8 (Valerio Cucchiaro 3)