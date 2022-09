Baldini alla vigilia dell’esordio del LR Vicenza: “Lotteremo per un obiettivo importante”

CALCIO SERIE C – Il pre partita di Francesco Baldini alla vigilia di L.R. Vicenza – Pro Sesto 1913.

“Penso di avere la rosa per poter competere ad un obiettivo importante.

A me il compito di lavorare ogni giorno per creare un’identità ben precisa. Ci vorrà un po’ di tempo, ma bisogna focalizzarsi su un’idea di gioco da trovare al più presto.

Proveremo a dominare le gare, ma in determinate occasioni saremo pronti a difendere.

I margini di crescita sono notevoli, però bisognerà avere pazienza: contro il Vicenza tutti proveranno a fare la partita.

Mi spiace ovviamente non essere in campo alla prima di campionato per la squalifica, però sono in perfetta sintonia con il mio staff”.