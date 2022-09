Federico Balzaretti analizza il mercato del LR Vicenza: “Qualità per il futuro”

CALCIO SERIE C – Il direttore sportivo Federico Balzaretti a chiusura del mercato del L.R. Vicenza.

“Ci sono stati tanti movimenti importanti in entrata ed in uscita – ha esordito – Abbiamo cercato di portare valore, non solo nell’immediato, ma anche per il futuro.

Abbiamo abbassato di molto l’età media e dietro ogni ragazzo c’è una strategia.

Siamo molto contenti del lavoro svolto.

Ci sarà bisogno di tempo, tuttavia l’idea é chiara: creare una squadra in cui riconoscersi, coraggiosa, che domini il campo. Abbiamo le caratteristiche per essere equilibrati nonostante sia una formazione chiaramente offensiva.

Il gruppo viene prima di tutto, prima delle singole individualità, e le partite si vinceranno in 16, non solo in 11.

Siamo una squadra forte, competitiva, però non siamo la favorita. I risultati saranno il frutto del lavoro svolto in settimana.

I ragazzi che sono stati ceduti in prestito saranno seguiti con attenzione”.