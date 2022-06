Antonio Mandato nuovo responsabile del settore giovanile del Montecchio

CALCIO DILETTANTI – Il Direttore Generale del Montecchio Maggiore calcio, Gianluca Biasio, ha annunciato che il nuovo responsabile del settore giovanile del Montecchio Maggiore calcio per la nuova stagione sportiva 2022/2023 sara’ Antonio Mandato.

Reduce da 4 anni a Longare Castegnero dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale della societa’ berica ; in precedenza per 4 anni responsabile del settore giovanile del Vicenza calcio, con una parentesi in cui ha ricoperto il ruolo di vice presidente nonche’ consigliere di amministrazione del Vicenza calcio, Ricordiamo inoltre i 10 anni di presidenza al Camisano Calcio 1910 . Antonio Mandato ricoprira’ il ruolo di responsabile del Settore Giovanile della societa’ castellana .

Si occupera’ di coordinare il settore giovanile e l’attivita’ agonistica e tenere i rapporti con le societa’ professionistiche con cui il Montecchio Maggiore collabora .

Succede a Filippo Ghiotto che rimarra’ all’interno della societa’ biancorossa con le mansioni di coordinatore attivita’ di base e allenatore dei Giovanissimi sperimentali 2009 .

La proprieta’, nelle persone del patron Romano Aleardi e del presidente Mattia Aleardi, sono fiere e orgogliose che Antonio Mandato abbia accettato questo incarico molto importante e strategico all’interno della societa’ vista la grande importanza data alla crescita del settore giovanile, vero “fiore all’occhiello” della societa’ castellana con ottimi risultati raggiunti a livello regionale in tutte le categorie .

📌Ecco le prime dichiarazioni del neo responsabile del settore giovanile Antonio Mandato : “sono molto soddisfatto della scelta fatta , anche perche’ pur avendo avuto altre proposte da altre societa’ ero intenzionato a prendermi un anno sabbatico; ma quando mi ha chiamato prima il presidente Mattia Aleardi , che conosco bene e che ho avuto come giocatore quando ero presidente a Camisano Vicentino e poi il patron Romano Aleardi con cui ho legami trentennali sin dai tempi del calcio Torri in Eccellenza con cui collaboravamo , mi hanno coinvolto e fatto entusiasmare nel nuovo progetto ,per cui non ho avuto esitazioni e ho accettato immediatamente il nuovo incarico . Arrivo a Montecchio con grande entusiasmo e cerchero’ di lavorare in sinergia con gli allenatori e dirigenti . E’ per me motivo di orgoglio entrare a far parte di una “famiglia” come Montecchio Maggiore , societa’ organizzata e di riferimento nel panorama calcistico vicentino e regionale “

La societa’ Montecchio Maggiore calcio da’ il benvenuto a Antonio Mandato e un grande in bocca al lupo per la nuova esperienza

Ufficio Comunicazione Montecchio Maggiore

