A Valdagno sabato e domenica si assegna lo scudetto dell’hockey femminile

HOCKEY PISTA – Sarà un altro lungo weekend di hockey su Pista, ormai all’ultimo atto prima della chiusura della stagione a fine mese con il Trofeo delle Regioni.

Da giovedì a Scandiano (Reggio Emilia) inizieranno le Finali nazionali Under 19 e sabato a Valdagno (Vicenza) le finali del Campionato Femminile: un anno fa furono l’evento conclusivo degli Italian Roller Games 2021 a Forlì dove ad alzare lo scudetto furono, rispettivamente, Giovinazzo e Roller Matera, in due partite di finale al cardiopalma. Le due squadre campionesse in carica sono alla ricerca del bis ma a questi livelli non è facile confermarsi soprattutto a livello giovanile, quando ogni anno le formazioni sono piuttosto differenti, in base all’anno di nascita.

Quello che sembra certo è che la rassegna Under 19 possa vivere di una luce tutta propria come il programma stillato ad inizio stagione, perchè mai come quest’anno ci saranno tanti giocatori impiegati settimanalmente nei campionati di Serie A2, soprattutto per aver accumulato più esperienza degli altri, e dove alcuni di questi, Cardella (Sarzana) e Diquigiovanni (Trissino) in testa, hanno solcato anche in alcune occasioni le piste della Serie A1, segnando i loro primi gol in prima categoria. Entrambi sono stati protagonisti della Finale di Coppa Italia A2 vinta dal Trissino a Pasqua e saranno di nuovo di fronte nella seconda partita alle 11.15 di giovedì. Due esempi che fanno capire il cambio generazionale che sta avvenendo proprio in questi ultimissimi anni, anche grazie al grande lavoro nei settori giovanili, dove si stanno affacciando giocatori più completi, dopo la formazione nell’ambito giovanile, poi come è avvenuto con Francesco Compagno, ora al Reus Deportiu nel Campionato Spagnolo a 23 anni, e recentemente Francesco Banini, ora il miglior Under 23 d’Italia.

Una competizione che inizierà giovedì con i primi turni di qualificazione del Campionato Italiano, che saranno subito super interessanti soprattutto per quello che riguarda il Girone B, dove si troveranno di fronte quattro delle papabili favorite al titolo: Giovinazzo, Breganze, Trissino e Sarzana (terzi un anno fa), tutte con obiettivi piuttosto alti e con allenatori di tutto rispetto, Camporeale, Perea, Rigo e Mirko Bertolucci.

Il girone A probabilmente non a quel livello altissimo, ma altrettanto equilibrato per i due posti disponibili in semifinale, con i padroni di casa dello Scandiano (quarti l’anno scorso), Castiglione, Monza e Valdagno, degli allenatori Uva, Aloisi, Farinola e Randon. Solo due per ogni girone passeranno alle semifinali, vero obiettivo per tutte e otto le formazioni. Assente nella categoria il Follonica (secondo l’anno scorso), in attesa di presentare il Follonica A, quarto in Under 17, la prossima stagione.

In Coppa Italia si sfideranno sei squadre: nel girone A, Amatori Lodi, Montecchio Precalcino, Viareggio, degli allenatori Giaroni, Zonta e Limena e nel girone B, il Bassano 54, il Correggio ed il Forte dei Marmi rispettivamente degli allenatori Negrello, Jara e Biagi. Si parte venerdi pomeriggio e solo due squadre per girone saranno protagoniste delle semifinali sabato pomeriggio.

Per tutti, le finali si giocheranno da domenica mattina sino al pomeriggio con l’assegnazione alle 12.30 ed alle 14.15 dei due titoli.

Come ci hanno abituato (con ottima qualità) tutte le quattro organizzazioni delle finali nazionali, tutte le gare saranno trasmesse in diretta su FISRTV (dove è presente tutto l’archivio delle gare hockeypista.fisrtv.it) ed info su https://www.facebook.com/scandianofinali2022. Le migliori foto della giornata saranno inserite quotidianamente su www.fisr.it/hockeypista

Concomitante anche la Final Four che assegnerà il titolo di Campione d’Italia Femminile sabato e domenica al PalaLido di Valdagno

E’ notizia che la Finalissima di domenica ore 12:00 sarà in diretta su MS Sport e MS Channel.