Oltre 300 mini atleti in meta allo stadio Gobbato per la 2^ Coppa Città di Vicenza

MINIRUGBY – A tre anni di distanza é tornato il grande spettacolo del minirugby con la 2^ Coppa Città di Vicenza – Trofeo CVM.

L’evento, organizzato dall’Amatori Rugby Vicenza, ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti in quattro categorie ed ha animato lo stadio Angelo Gobbato fin dal primo mattino. Spettacolo in campo, con ben 31 squadre che si sono sfidate negli otto campi predisposti, ma non solo.

Nel giorno della Festa della Repubblica l’avvio del torneo è stato scandito dalle note dall’inno di Mameli che ha emozionato tutto il pubblico presente. Complice il clima favorevole infatti, quasi mille persone hanno riempito le strutture di Strada Sant’Antonino, ben supportate dalla macchina organizzativa di oltre cinquanta persone dell’Amatori Rugby Vicenza che hanno garantito il perfetto funzionamento degli stand.

Le premiazioni hanno visto la presenza del presidente del Comitato Regionale Veneto Rugby Sandro Trevisan, dell’assessore allo sport del Comune di Vicenza Matteo Celebron, dei presidenti dell’Amatori Vicenza Antonio Segalla e della Rangers Rugby Augusto Fantelli.

La Coppa CVM, riservata alla miglior società del torneo, è stata conquistata grazie ai piazzamenti ottenuti dall’Amatori Rugby Vicenza. Grande sorpresa infine per tutti i piccoli atleti partecipanti, la consegna delle medaglie da parte degli azzurri vicentini Jacopo Trulla ed Andrea Zambonin, freschi di convocazione con la nazionale maggiore ed entusiasti di tornare da giocatori internazionali proprio dove tutto è cominciato.

1096 giorni dopo l’ultima edizione, una giornata di sport, divertimento e del piacere di stare finalmente assieme che sarà ricordata a lungo.

Classifiche finali

Under7

1 VICENZA A

2 ARIES RUGBY

3 VICENZA B

4 THIENE A

5 SCALIGERA

6 MIRANO

7 VICENZA C

8 THIENE B

Under9

1 THIENE A

2 RAV

3 VICENZA A

4 THIENE B

5 MIRANO

6 SCALIGERA A

7 SCALIGERA B

8 VICENZA B

9 VALCHIAMPO

10 VALCHIAMPO-ARIES

Under11

1 VICENZA A

2 VICENZA B

3 MIRANO

4 THIENE

5 SCALIGERA

6 RAV

7 VICENZA C

8 ARIES-VALCHIAMPO

Under13

1 VICENZA

2 THIENE

3 ARIES-VALCHIAMPO

4 RAV

5 SCALIGERA

COPPA CVM

AMATORI RUGBY VICENZA